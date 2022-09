La Pocho Lepratti, entre el "trabajo de hormiga" y el Día de las Bibliotecas Populares

Las paredes afirman que a Pocho Lepratti "no lo mataron, lo multiplicaron". Aquel militante barrial asesinado en medio del estallido social en diciembre de 2001 en barrio Las Flores se transformó en un símbolo de lucha y resistencia, cuyo nombre le dio vida a la Biblioteca Pupular que lleva su nombre en el corazón del barrio Tablada (Chacabuco 3085). Este 18 de octubre cumplirá 20 años junto al barrio como excusa para habitar ese espacio de lectura y brindar contención, raciones de comida, talleres y cursos abiertos a toda la comunidad. Este viernes, a propósito del Día de las Bibliotecas Populares, no solo se trata de festejos sino también de reivindicaciones en cuanto a los subsidios que están en riesgo si el tratamiento de la ley 24.732 pierde estado parlamentario al no ser aprobada por el Senado nacional.