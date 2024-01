La Municipalidad producirá un suplemento que previene una seria complicación en el embarazo

Un rosarino que salvó vidas

José Belizán trabajaba en la Maternidad Martin durante la última dictadura cívico-militar y le tocó atender a muchas de las mujeres que estaba detenidas pero las llevaban a parir allí. A pesar de no tenerlo permitido, Belizán anotaba los nombres de las mujeres en el libro de partos y, en varias oportunidades, eso permitió salvarle la vidas a aquellas mujeres. Finalmente, el obstetra tuvo que exiliarse. Estando en Guatemala, trabajó en el Instituto de Nutrición dependiente de la Organización Mundial de la Salud.

"Allí me llamó la atención que las mujeres de peor nivel socioeconómico, las indígenas mayas, tenían una frecuencia baja de preeclampsia. Me pregunté si existía algún factor que pudiera prevenirlo. También observe que, si bien tenían insuficiencia de nutrientes básicos, sí poseían muy alta ingesta de calcio y me hice la siguiente pregunta: ¿habrá alguna asociación en estos dos factores, existirá una relación entre los altos valores de calcio y la poca frecuencia de la enfermedad en las mujeres?", recordó Belizán. Además comentó que en Guatemala hay una fuerte cultura del maíz, siendo éste la base de muchos alimentos. Allí se enteró que previo a la molienda del cereal, lo dejan reposar en agua toda la noche anterior y le agregan un trozo de cal. Esto les terminaba dando una alimentación rica en calcio.

A partir de allí empezaron una serie de estudios básicos con ratas en laboratorios. Fue, como cuenta el obstetra, la primera observación de este tema a nivel mundial. Con la vuelta de la democracia, Belizán regresó a Rosario y pudo realizar un estudio con un grupo grande de mujeres que se encontraban transitando su embarazo. "Una parte de ellas recibió un suplemento de calcio y otras un placebo. Se llama estudio doble ciego: ni la persona que lo está tomando sabe cuál de las dos ingiere ni quienes evalúan los resultados lo saben. Es para evitar cualquiera cosa que pueda influenciar a la persona", explicó el médico. En aquel estudio quedó evidenciado efectivamente que las mujeres que habían tomado el suplemento poseían mejores valores que las que habían tomado el placebo. Este estudio fue replicado en distintos lugares del mundo y la Organización Mundial de la Salud lo respaldó. "Fue un honor", recuerda el obstetra rosarino ante semejante orgullo.

Rosario será la primera ciudad del país que producirá y distribuirá este suplemento en la red de centros de salud municipales. "Esto es importantísimo. Todas las mujeres de la ciudad se verán beneficiadas con esto,. No solo reduce la posibilidad de complicaciones sino que hemos vistos otros beneficios. Reduce la prematurez y tiene efectos beneficiosos en el feto. Realizamos un estudio siguiendo a los hijos de las madres que habían tomado calcio y de los que no. Los chicos de las madres que tomaron el suplemento tenían valores mejores. Hasta se podía ver que tenían menos caries", señaló Belizán. Además esto posibilita que se aplique de forma masiva por decisión estatal. "Las pacientes no saben mucho de esto, no hay difusión sobre esto y los prestadores de salud tardan un tiempo en incorporar cosas nuevas", reflexiona el obstetra.

El objetivo es que la embarazada llegue a un gramo de calcio diario. Los estudios de dieta en Argentina demuestran que por día se consumen 500 miligramos. Por eso, explica el obstetra, el suplemento es de 500 miligramos: la idea no es consumir de más sino lo que el cuerpo necesita. Belizán confirmó, por otra parte, que las pastillas no tienen efectos secundarios. Rara vez produjeron "un poquito de acidez", pero fue considerado como algo muy pasajero.

A sus 77 años, Belizán sigue investigando. Muchos de sus estudios se realizan en la Facultad de Medicina de la UNR. Por ejemplo, se está queriendo dilucidar cómo es el efecto del calcio en los fetos. Por otro lado, junto a la Universidad de Canadá, están intentando comprender los mecanismos que llevan al calcio a prevenir la preeclampsia. "Muchas veces vemos el efecto y queremos entender el mecanismo", señala el médico rosarino. Otros estudios con colegas de Buenos Aires y La Plata se centrar en ver cómo fortificar la harina de trigo con calcio para que "toda la población aumente su ingesta" porque "es baja en todos los argentinos" y podrá disminuir la presión arterial y evitar la hipertensión que es la principal causa de muerte.

Con respecto al desfinanciamiento del Conicet, Belizán aseguro que se encuentran muy preocupados. "El grupo que trabaja acá en Rosario son todos miembros del Conicet. Si pasa lo que dice, no vamos a poder seguir con nuestros estudios. Estamos tremendamente preocupados porque la investigación se traduce en salud para la población y esto tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida. Los prejuicios no son solo individuales. Investigar es una cuestión se soberanía. Las realidades en cada país son muy distintas y nosotros tenemos que tener nuestra soberanía de investigar para nuestra gente", remarcó.

