La Multisectorial por la Paz en Rosario se reunió con Javkin y Perotti

“Esta reunión expresa el espíritu del gobernador de trabajar siempre articuladamente y en consonancia, intercambiando no solamente las acciones, y contrastando cuáles son las demandas que tienen las organizaciones, sino también la perspectiva desde la cual estamos trabajando, y enriquecer esa perspectiva, con la opinión de cada una de las instituciones ”, señaló la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, tras el encuentro que tuvo lugar este miércoles en el salón Walsh de la sede local de Gobernación.

“Cada una de las instituciones que se fue expresando manifestó su disposición a trabajar en conjunto , algo que está en línea con lo que nosotros entendemos, no solamente el abordaje integral de las cuestiones vinculadas a la seguridad, sino la construcción de políticas con un diálogo que no es una puesta en escena, sino un diálogo efectivo donde realmente intercambiamos las cosas en las que acordamos, pero también las diferentes visiones que tenemos para abordar a una mejor síntesis que se traduzca en respuestas más efectivas desde el Estado”, agregó.

En tanto, el ministro de Gestión, Marcos Corach, destacó “la importancia de tener este diálogo, donde podemos transmitir muchas de las cosas que estamos haciendo desde la gestión, y muchas de las instituciones no conocen, y el hecho de manifestar su ocupación y preocupación para involucrarse en la gestión, en torno a un tema como la seguridad, no podemos menos que rescatar y saludar este espacio”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, apuntó: “Entendemos que no hay tema más urgente que abordar este problema, y empezamos a tener reuniones con las autoridades con competencia en materia de seguridad pública, y fue una muy buena reunión con el gobernador de la provincia de la provincia, donde recibimos un informe exhaustivo sobre el diagnóstico y las acciones”.

Encuentro en el Palacio de los Leones

“Que la ciudad tenga una representación que atraviesa a todos los sectores nos da mucha más fuerza para hacer algunos planteos”, valoró Javkin, tras la reunión del martes. El encuentro fue realizado en el salón Carrasco y estuvieron presentes también el coordinador General de Gabinete, Rogelio Biazzi, y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

El intendente rosario agradeció a los representantes de las diversas instituciones presentes por generar el espacio y resaltó: “Nos da una voz muy legitimada en los planteos que hacemos”. En ese sentido, destacó la repercusión positiva que se generó tras el primer encuentro del organismo y aseguró que “es una herramienta enorme”.

El mandatario remarcó además que la ciudad se encuentra ante una gran oportunidad. “Por el nivel de presencia, de debate, de análisis sobre la situación de Rosario, no podemos soltar la oportunidad de solucionar lo que otras veces no pudimos. Y si lo hacemos juntos, y no lo hacemos solos, cambia mucho”, indicó.

La Multisectorial por la Paz

Del espacio participan, entre otros, representantes de la Mesa de Diálogo Interreligiosa por el Bien Común, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, del Banco de Alimentos de Rosario, Fundación Rosario, Junior Achievement, de la Bolsa de Comercio Rosario, Grupo Trascender, la Asociación Empresaria, la Federación Gremial de Comercio e Industria, Colegio de Escribanos, Fundación Apertura, Arzobispado de Rosario, Federación Industrial de Santa Fe, Cámara Argentina de Construcción Delegación Rosario, la Asociación Bancaria, el Foro Regional Rosario y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario.