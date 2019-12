Desigualdad, prejuicios, pobreza, divergencias familiares, entre padres, con sus hijos, entre vecinos, o imprevistos cambios de género en una pareja heterosexual. Las historias que escuchan a diario hace 20 años en la Oficina de Mediación del Poder Judicial de los Tribunales provinciales son tan profundas que dejan a flor de piel no sólo las problemáticas sociales actuales, sino la misma condición humana. El servicio funciona desde 1999 y en los últimos cinco años las intervenciones en temas civiles crecieron un 475 por ciento. El nivel de éxito en las resoluciones alcanza el 70 por ciento en promedio y se convirtió en una herramienta eficaz y creativa para salvar vínculos donde a veces sólo falta generar un espacio para que circule la palabra.

Aunque cada intervención obliga a un abordaje particular, el trabajo riguroso, interdisciplinario y de hormiga de los operadores del Centro de Mediación fue ganando espacio dentro de la estructura del Poder Judicial. Sobre todo para que los propios operadores del sistema internalicen un instrumento efectivo al momento buscar salidas pacíficas a conflictos cotidianos entre ciudadanos que se plantean con forma de expediente.

La semana pasada antes de un acto para celebrar las 20 años de la oficina, la abogada, psicóloga y mediadora Inés Zayas, responsable del Centro de Mediación, el abogado Gustavo Valenti y la trabajadora social María Ana Diez repasaron con LaCapital ejemplos concretos de las intervenciones.

"Brindamos un espacio para el diálogo y la circulación de la palabra, para que la gente se pueda mirar a los ojos, puede disculparse, para que comprenda que el otro no es un enemigo sino alguien con quien construir una solución", resumen los responsables del área.

Historias de diálogo

El año pasado un grupo de 300 personas que accedió a viviendas a través de créditos Procrear en Granadero Baigorria no podía tomar posesión de las casas porque no contaban con el servicio de gas. No podían ingresar sin el insumo, y tenían temor de que se las usurparan.

Además, el Banco Hipotecario les podía invalidar el crédito. "Pudimos trabajar con la empresa constructora, con la de gas, una comisión de vecinos, el banco y un delegado de Procrear. Así logramos que le facilitaran el acceso a la vivienda, sin gas, pero con conexión eléctrica para cubrir las necesidades básica", contó Zayas sobre uno de los tantos acuerdos que, en este caso, alivió la angustia de decenas de vecinos.

"Unos pelotudos"

La respuesta de tres niños a sus padres luego de encontrar un ámbito de contención para expresarse y decir lo que tenían atorado durante meses, no pudo tener una salida más coherente, esa que reclamaban y no pudieron visualizar ni elaborar durante meses en los adultos a su cargo.

Los progenitores, separados y con denuncias cruzadas en un contexto de violencia grave, llegaron a la mediación con sus hijos de 8, 13 y 15 años, que vivían con el padre. "Se trabajó primero de manera individual, y aunque había una prohibición de acercamiento, notamos algo positivo, porque a pesar de los problemas que ambos padres tenían en común, querían que los chicos no perdieran los vínculos con ninguno de los dos", contó Valenti.

En ese contexto, primero se escuchó a los niños por separado, y luego se realizaron reuniones preliminares. Entonces llegó el momento en el que se pudo reunir a los niños con sus padres. Los chicos se desahogaron y lanzaron espontáneos: "Ustedes son dos pelotudos. Se viven peleando y no se dan cuenta de que nosotros estamos sufriendo".

La estocada literal puso a los mayores en su lugar y los movilizó. "Acordaron visitas mutuas, se hizo un seguimiento posterior para ver si tenían capacidad de sostener el acuerdo. La grata sorpresa fue que pudo funcionar. A tal punto que los padres comenzaron a tener contacto, algo que no ocurría, y retomaron la comunicación", recalcó Valenti.

La crisis, moneda corriente

La crisis económica y social se expone de manera potente todos los días. "Es moneda corriente", reconoce Zayas. "Muchos hombres quedan sin trabajo, casi al borde de la pobreza, y eso repercute directamente. La fragilidad social se nota y mucho, sobre todo en los casos que llegan de las defensorías públicas", refuerza Diez.

Por eso, los mediadores bucean en la imaginación para celebrar acuerdos, algunos momentáneos, de coyuntura, para canalizar demandas urgentes, como la comida. "Tenemos situaciones cotidianas en los últimos años de muchos padres que más o menos sobrellevaban las cuotas alimentarias, pero se quedan sin trabajo y dejan de depositar", indicó Zayas sobre una realidad que golpea.

"En esos casos la sentamos a la madre, le explicamos que el hombre tiene intenciones de ayudar, pero no puede. Entonces preguntamos qué es lo urgente. Si el ex marido hace changas y ofrece comida, un cajón de pollos o de verduras para poner sobre la mesa a sus hijos y ella lo acepta, lo incorporamos al acuerdo. Está permitido pagar en especies", describe la titular de la oficina.

Para Diez, uno de los objetivos primordiales de la mediación no es sólo resolver el problema coyuntural. "Se trata de que las personas puedan pensar una forma de relacionarse, que lo puedan utilizar en otras circunstancias. La mediación brinda herramientas para pensar con el otro, ser flexible, dejar de verlo como enemigo, y que puedan pensar juntos las alternativas posibles".

La pareja era ella

Zayas recordó un caso de típico de prejuicio. "Un hombre se presentó por una denuncia de impedimento de contacto de su hijo para su ex mujer y la actual pareja de ella. Cuando la madre vino a la oficina, nos encontramos con que su pareja era una mujer".

"A partir de la intervención la joven madre de un nene de 4 años pudo mantener un diálogo sincero con su ex. Le contó que la elección sexual fue muy difícil, y que no era algo personal. Entonces se pudo trabajar con él para que comprendiera que ella siempre había sido así, pero se sentía postergada, no lo podía transmitir", abundó Zayas. El hombre finalmente superó los prejuicios, incluso comprendió el vínculo en relación a la crianza de su hijo con la nueva pareja de su ex mujer.

Por su experiencia y mirada profesional en el tratamiento de esas discrepancias, la mediadora apuntó sobre las reacciones que afloran en algunas personas ante inesperadas elecciones que los afectan. "Está todo superado cuando es lejos, pero cuando te toca de cerca afloran los prejuicios", razona.

Con los guantes

La historia del joven de 18 años que hizo una presentación judicial para pedirle la cuota alimentaria al padre que jamás había conocido es estremecedora por los matices que ni hacen falta explicar.

El chico quería estudiar una carrera universitaria, ese era el motivo de su reclamo, pero nunca había tenido vínculo con su progenitor, que recién conoció a su hijo en la mediación. “Hacía mucho frío, el chico estuvo toda la audiencia con guantes en la mano, nunca se los sacó, y cuando le dio la mano al padre tampoco. Quedó de manifiesto que no quería tener contacto de piel con él”. Sin embargo, en sucesivos pasos se acordó que el hombre le daría la cuota al joven en la mano. “El padre develó en ese momento que el impedimento se debió a la madre, que él siempre estuvo disponible, que se había acercado durante su infancia, hasta que desistió ante los permanentes rechazos”. El joven, después de tantos años, pudo conocer la otra cara de la historia y se revinculó con el padre.

La cara del victimario

Un último caso que contó Valenti se dio en el marco de un accidente de tránsito en un pueblo cercano a Rosario, donde víctimas y victimario pudieron verse cara a cara. El encuentro desencadenó un gesto movilizador y un resultado emocionante.

Un hijo se trasladaba en moto con su madre y un joven del pueblo que le había robado el auto a su padre los atropelló. El motociclista terminó con un brazo fracturado en varios tramos, y su madre con una pierna amputada.

“Pasó el tiempo y el caso no se resolvió en lo económico porque el automovilista era insolvente. Cuando logramos que se reunieran, este chico no podía mirar a las víctimas. Pero cuando pudo levantar la cabeza, los miró y les pidió disculpas. Las víctimas lo aceptaron. “Yo te perdono, porque vos no sacaste el auto para hacer esto”, le respondió la mujer.

Para el mediador que intervino en ese caso y otros tantos, en ciertas ocasiones las víctimas sólo necesitan eso, “un pedido de disculpas, conocer la cara de la persona que les generó semejante daño y dolor. Es satisfactorio porque además se recompone el vínculo, y evita conflictos posteriores que pueden ser más graves”.

El doble abordaje de los hechos penales

La trabajadora social María Ana Diez, mediadora en conflictos penales, recalcó que el organismo nació con un carácter interdisciplinario, con psicólogos, trabajadores sociales y “así se sostiene hasta ahora” en un espacio donde funciona desde 2017 con más recursos y personal capacitado.

La profesional hizo una distinción en relación a las mediaciones penales (a excepción de violencia de género y abusos sexuales, que no son objeto de mediación), donde cuyos casos se mantienen en el tiempo a pesar de la gran conflictividad social, pero acarrean ciertas particularidades.

“Tratamos con personas que piden al Poder Judicial la sanción de una conducta, pero nosotros debemos convencerlos de la autocomposición del conflicto. Es un proceso doble, porque hay que lograr que la persona que exige una pena o un límite a quien le generó un daño, internalice que se puede resolver de otra manera. Eso evita conflictos que pueden escalar con consecuencias más graves”, analizó Diez.

Las cuestiones penales en su mayoría llegan del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fueron 4.074 entre 2014 y 2019, y desde Faltas, 799 de 2017 a 2019, y en un bajo porcentaje de desde los juzgados de Menores, con 37 casos derivados en estos casi seis años.

La articulación con las defensorías para que el servicio llegue a todos

La responsable del Centro de Mediación Judicial de los Tribunales de Rosario, Inés Zayas, recordó que la oficina brinda un servicio gratuito en la planta baja del edificio de Pellegrini al 1600, en el corredor que da por calle Moreno, y destacó el alto promedio de acuerdos en temas civiles, con un 70 por ciento.

Zayas hizo un repaso de los primeros pasos que dieron hace 20 años “con voluntariado” y luego con profesionales universitarios formados en mediación. “La actividad fue creciendo y ganando espacio, entre 2009 y 2010 se produjo un quiebre con la mediación penal en el Código de Transición”.

En ese proceso indicó que “la Corte Suprema visualizó que con el voluntariado no alcanzaba y brindó infraestructura. Nos organizamos y seguimos trabajando lo penal, lo civil, lo derivado de Familia, y las mediaciones voluntarias”.

Y agregó que “cualquier persona que quiera acceder a una resolución alternativa de conflicto puede recurrir a la oficina. Si se llega a un acuerdo, se homologa y tiene validez de sentencia. De lo contrario se debe realizar la mediación perjudicial para evitar el juicio”. Como último recurso se deriva el expediente al juzgado.

Al trazar un balance de los resultados, Zayas indicó que “se mejoró la calidad de los resultados por la articulación con las defensorías.

Hay más posibilidades de lograr acuerdos porque la gente llega sin las peleas enquistadas que se dan en los juzgados”. Por eso en los últimos años se alcanzó un promedio de acuerdos que se mantuvo entre el 60 y el 70 por ciento en conflictos civiles, parentales y de familia. En 2019 los casos derivados por de las defensorías dieron un salto. Hasta octubre pasado remitieron 1.200, mientras que en 2018 habían sido 800, menos de la mitad.

Que circule la palabra

Los profesionales del Centro de Mediación coincidieron en la importancia que adquiere la generación de un ámbito de diálogo para superar las divergencias. “Hablamos de conflictos relacionales por problemas de comunicación. A veces es nada más que una falta de respeto, pero eso puede escalar. Por eso para nosotros todo tiene jerarquía de importante a la hora del trabajo y el abordaje”, recalcó Diez.

Finalmente, los tres apuntaron que el crecimiento en la cantidad de intervenciones “tiene directa relación con el trabajo coordinado con las defensorías públicas, para generar acceso al servicio de justicia a personas que no tienen recursos, a los más vulnerables. Reciben asistencia de primera calidad, gratuita y como cualquier ciudadano”.