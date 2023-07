Por centímetros no fue tragedia

Ahora el debate se reaviva. El Sindicato de Cadetes exigió nuevamente que “rápidamente implementen políticas en materia de seguridad, como el GPS para todos los trabajadores. Lo reclamamos en distintas oportunidades y aún no vemos resultados concretos”, recordó Nicolás Martínez, secretario del gremio.

“Dos delincuentes en moto quisieron robarle su herramienta de trabajo, hecho en el cual nuestro compañero recibió un disparo”, refrescó el dirigente sobre el violento episodio. “Fue abordado por dos delincuentes, pero él, anticipándose, pudo escapar, no sin antes recibir un disparo en el brazo”

Si bien el trabajador fue atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y se encuentra fuera de peligro, el hecho conmocionó al sector. “Esto pone de manifiesto los peligros a los que estamos expuestos diariamente”, advirtió Martínez.

“Es por eso que como gremio no descansaremos y seguiremos peleando para que cada una de nuestras demandas esté en agenda de quienes nos gobiernan”, insistió. En ese sentido, el Concejo tiene bajo estudio un proyecto que presentó en agosto el edil justicialista Lisandro Cavatorta, quien propuso implementar dispositivos de GPS en los vehículo de los cadetes.

Monitoreados

“Aquellos que quieran ser parte de este programa, deberán inscribirse en un registro que les permitirá saber las 24 horas, los 365 días del año, en qué lugar se encuentra su moto. Además, contarán con un botón de pánico, a través del cual podrán solicitar presencia policial, emergencias médicas, entre otros”, explicó en su momento el edil justicialista.

La iniciativa obtuvo despacho favorable en la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, y pasó con modificaciones a la de Presupuesto. Consultado ahora sobre el estado del proyecto y su pertinencia, Cavatorta, dijo que se trata de “un aporte a la seguridad, tanto física como de sus vehículos o motos”.

Señaló que “además de los hechos como el ocurrido el domingo o de sustracción de las pertenencias de los cadetes, se consolida que son un blanco fácil porque les roban la moto y la caja para camuflar futuro delitos. Y esto está ocurriendo, principalmente el robo de las motos”.

Sobre el recorrido de su iniciativa, Cavatorta recordó que se aprobó en la comisión de Seguridad con algunas modificaciones y pasó a la de Presupuesto. Cuando se retomen las sesiones en febrero se empezará debatir. Soy un convencido de que hay que lograr consensos para lograr avances”.

Quién afronta la instalación

Mientras que el proyecto original propuso que el costo de chip lo debiera afrontar la Municipalidad y el abono mensual del monitoreo quede a cargo de los propios cadetes, surgieron propuestas para que sean las patronales o aplicaciones las que afronten la colocación del microchips de rastreo.

“Esto se va a seguir discutiendo en la comisión. Hay consenso y ya expresaron su apoyo las asociaciones y el sindicato para que los cadetes paguen el abono mensual. Pero lo que resta definir es quien hace frente a la colocación del chip”, indicó Cavatorta.

Agregó que “lamentablemente no existe una relación laborar formal entre los repartidores y las aplicaciones. No los llaman empleados, no hay vínculos, y solamente administran un negocio. Ante esa realidad, que merece otra discusión, no hay posibilidad de que el Municipio los obligue a pagar el GPS”.

Según el concejal, “muchas de las cosas que suceden es por no incorporar tecnología para cuidar a los vecinos. Ahora se debatirá quién costea el servicio, que en otras condiciones lo debería pagar la empresa, pero es mucho más práctico como lo presentamos nosotros”.

En la Legislatura encamina un proyecto similar

A nivel provincial también existe un proyecto en la Legislatura provincial para instalarle GPS a los vehículos de los repartidores y cadetes, y que tiene similar tratamiento parlamentario a la iniciativa que está bajo estudio en el Concejo Municipal de Rosario.

Es que en agosto pasado las diputadas y diputados que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara baja de Santa Fe, dieron dictamen favorable al proyecto que propone crear un Sistema de Monitoreo Informático permanente. El autor de la iniciativa es el legislador del Frente Renovador, Oscar “Cachi” Martínez.

El proyecto pasó a la comisión de Presupuesto, y luego debería quedar bajo análisis en Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.