Jejenes: el insecto que se ríe del repelente y transforma el tiempo libre en un calvario

La jején hembra es la que no se apiada de brazos y piernas.

"La sal no sala y el azúcar no endulza...", dice Charly García en su canción. Y por estos días, tras una tarde al aire podría agregarse: "y el repelente no repele"...a los jejenes. Quien haya estado en el río, haya jugado un partido de fútbol o merodeado por una plaza podrá dar testimonio de ello con las "mordeduras" que le dejaron estos bichos y bichas del demonio en la piel.