Javkin: "La fibra óptica mejora audiencias online y también la conectividad para tramar delitos"

El tendido de fibra óptica en las cárceles federales sigue generando polémica. Tras las críticas lanzadas ayer por el intendente Pablo Javkin acerca de que esa tecnología facilitará la organización de más delitos en Rosario, el titular el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gonzalo Quilodrán, salió a responder que esa inversión apunta mejorar conexiones para realizar audiencias virtuales y así evitar el traslado innecesarios de presos a sedes judiciales. Aclaró que no estaba destinada a las comunicaciones telefónicas que los reclusos mantienen con familiares. " Es una vergüenza el desconocimiento del intendente ", remarcó el funcionario nacional al recoger el guante tras la severa advertencia que hizo ayer Javkin.

Este miércoles, el mandatario rosarino ratificó sus cuestionamientos al gobierno nacional por este tema -aunque sin mencionar a Quilodrán- y afirmó: “Es una vergüenza que un área de jerarquía como el Enacom no sepa que el gobierno nacional, con el Ministerio de Justicia, ha disuelto el área de inteligencia criminal penitenciaria. El problema no está en las audiencias virtuales, sino en cómo termina después. Lo que se hace para mejorar las audiencias virtuales termina mejorando la conectividad de los que están condenados para organizar delitos ”, dijo.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular del Departamento Ejecutivo ratificó sus críticas a la instalación de fibra óptica en las cárceles porque “en la resolución del Enacom dice que esa tecnología es para favorecer el contacto de los presos con familiares y allegados. ¿Y quienes son los allegados? Es vergonzoso que hablen de Rosario cuando sucede un problema, pero no cuando tienen que ayudarnos a evitar esos problemas”, sostuvo. El intendente rosarino criticó al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien dependen los cárceles federales. “No se le conoce la voz y nunca habla de lo que sucede en el Servicio Penitenciario Federal, donde están alojados presos de alto perfil. Jamás una palabra”.

Javkin negó en forma enfática que esté utilizando este tema para hacer campaña política. “¿De qué campaña están hablando? ¿El fiscal Pablo Socca está haciendo campaña también? Cada dos por tres se encuentran celulares en las cárceles federales y provinciales. El otro día descubrieron 40 teléfonos metidos en una pared. En Rosario se puede balear a un comercio o a un medio de comunicación, y cuando se investiga se esclarece que la orden salió de la cárcel. El fiscal Socca investigó hechos de extorsiones que se hicieron desde los penales”.

“Si el Enacom saca una resolución que puede ser positiva para mejorar las audiencias virtuales para que el preso no tenga que ser trasladado me parece perfecto y lo aplaudo. Pero eso sirve si tienen el área de inteligencia criminal penitenciaria desarrollada. Supongamos que no se pueda evitar que los presos hablen, pero nadie escucha lo que hablan. Pensemos que los presos acceden a la conectividad de fibra óptica, ¿quién escucha qué hacen con eso? Lo que pasa es que, cuando se esclarecen los hechos se revela que los mensajes eran para planear crímenes”, agregó.

"El problema es que se disolvió el área de inteligencia criminal en las cárceles. Que me lo desmienta el ministro de Justicia. ¿Alguien lo conoce? Tiene a su cargos las áreas penitenciarias, donde están detenidos los máximos criminales del narcotráfico, para lo cual hubo testigos, fiscales que se juegan la vida y fueron amanezados y jueces que condenaron. El Enacom no tiene idea de que el Ministerio de Justicia disolvió el área de inteligencia. El Enacom defiende su parte. En el decreto de la obra de fibra óptica dice que es para facilitar la comunicación con allegados y familiares", afirmó Javkin.