La Municipalidad de Rosario enfocará la vigilancia de personas que trabajan en otras provincias con circulación de coronavirus y luego regresan a la ciudad. El intendente Pablo Javkin les pidió a esos ciudadanos que tomen recaudos y cumplan con las medidas de precaución para evitar posibles contagios.

El titular del Departamento Ejecutivo Municipal formuló declaraciones luego de participar en el acto donde se descubrió una placa en el Concejo Deliberante con una frase de Manuel Belgrano, como parte de las celebraciones por los doscientos años del Creador de la Bandera.

“Estamos trabajando con la provincia en identificar a los trabajadores de la ciudad que viajan a lugares donde hay circulación de coronavirus. No se puede impedir el trabajo, pero si tenemos la convicción de pedirles que, cuando retornen a la ciudad, vuelvan a una fase anterior de cuarentena”.

javkin.jpg

En ese sentido, el titular del Palacio de los Leones citó el ejemplo de un paciente que fue dio positivo de coronavirus luego de haber estado en provincia de Buenos Aires. “Se trata de alguien que viajó por trabajo. Supo que un compañero de trabajo en la provincia de Buenos Aires tenía síntomas. Esta persona también sintió signos de la enfermedad. Volvió a la ciudad, se aisló asimismo y de su familia; hizo la consulta, se confirmó la enfermedad, pero sus contactos estrechos estaba preservados”.

>> Leer más: Crece el uso del colectivo y los choferes alertan que no se respeta la distancia social

“Les pedimos a quienes tienen la obligación de viajar por trabajo, que no vayan a una reunión familiar o a un restaurante, no vivan una vida normal cuando están en Rosario. En eso hay que poner la vigilancia. Esto es para las personas que viven en la ciudad y tienen que trabajar en lugares donde hay circulación del virus”, remarcó el titular del Ejecutivo municipal.

Javkin finalmente solicitó que la persona que no tenga que viajar por obligación, no lo haga. “Esa es la recomendación fuerte: no viaje. Y el que viaja tiene que avisar y adoptar las medidas de precaución porque va a exponer a su familia. Estamos en una fase que nos permitió recuperar un montón de actividades. Hay que conservar eso”, agregó.