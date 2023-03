Incendios en las islas: revelan detalles del fuerte impacto en la salud de los rosarinos por el humo

Los incendios en la zona de islas frente a Rosario dejaron sus secuelas . No solo en la afectación del ecosistema del humedal con la quema de cientos de miles de hectáreas sino en los problemas de salud que registraron los rosarinos y los pobladores de localidades vecinas . Los inconvenientes generados por las quemas indiscriminadas quedaron reflejados en una encuesta realizada en conjunto por especialistas del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (Idicer) -dependiente del Conicet-, el Instituto de Física Rosario (Ifir) y el Hospital Centenario que reveló que el 97% de las personas consultadas refirió haber tenido algún síntoma respiratorio por efecto del humo .

El docente de Medicina comentó luego que "otro porcentaje interesante de personas con patologías previas, como asma o Epoc, señaló que su salud había empeorado a causa del humo".

humoley.jpg Rosario viene de una seguidilla de días respirando el humo de las quemas en las islas. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

También Ardusso se refirió a otra de las preguntas del relevamiento en la cual se preguntaba al consultado que compara su estado de salud con el que tenía cuatro meses antes de la presencia del humo (julio de 2022): "En ese aspecto, un 57% percibió que su salud había empeorado", comentó.

Desmenuzando un poco más el trabajo realizado por los investigadores del Conicet y la UNR, Ardusso comentó que "cuándo la pregunta se refirió a cómo había afectado el humo los hábitos de vida cotidiana de las personas, un 52% refirió que 'mucho', mientras que un 24% puntualizó que lo hizo 'extremadamente. Son datos muy útiles que con la segunda parte del trabajo que desarrollaremos a partir del 27 de marzo servirán para tener conclusiones más profundas".

Entre otros datos de importancia el docente de la UNR comentó que de las personas encuestadas "un 83% dijo haber reducido o evitado las actividades físicas al aire libre debido a la presencia de humo en el ambiente".

"No sólo se trata de las partículas sino fundamentalmente de ver qué efecto producen en la salud de la población. Si no se toman cartas en el asunto estamos poniendo en riesgo la salud de mujeres embarazadas y niños, principalmente. Estamos creando una generación de enfermos si no se ocupan quienes tienen que ocuparse de generar políticas para mejorar la calidad de vida", redondeó el profesional.