Incendios en las islas: la provincia prepara una brigada de reacción inmediata para combatir el fuego 

Los incendios en el humedal del delta del Paraná provocaron la devastación de unas 320 mil hectáreas y graves inconvenientes en la fauna de la zona, con gran cantidad de animales muertos. Los operativos se realizaron casi diariamente y se afectó gran cantidad de recursos. Se realizaron innumerables denuncias y se advirtió sobre la intencionalidad de los incendios. Agrupaciones ambientalistas llevaron sus reclamos por una ley de humedales y por la aparición de los culpables de las quemas.

Rioja admitió que en las últimas semanas disminuyeron la cantidad de incendios al señalar que "en la zona de la provincia de Santa Fe terminamos bastante bien respecto a la cantidad y calidad de los incendios. Tuvimos algunos focos bastante adentro en las islas, en la zona de Entre Ríos, pero muy distintos a los grandes incendios del año pasado".

fuegoislas.jpg Los incendios en la zonas de islas frente a Rosario provocaron daños irreparables en el humedal. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Acerca de la operatividad de la provincia hoy ante la posibilidad de que se detecten nuevos focos, el funcionario señaló que "brigadistas disponibles siempre tenemos. Hay bomberos zapadores y bomberos voluntarios, que coordinamos desde la secretaría de Protección Civil, y si es necesario traer gente de otros lugares del país se los trae como pasó el año pasado. Eso es lo que tenemos en forma urgente, por eso necesitamos contar con brigadistas fijos. Normalmente tenemos unos 40 brigadistas entre voluntarios y zapadores a los que hay que ir rotando por la fatiga, y también contamos con los del Ejército"

>> Leer más: Incendios en las islas: no esperan que el panorama mejore en los próximos 3 meses

El secretario de Protección Civil comentó que los focos no dejaron de existir. Y si bien la bajante del río no contribuye a que desaparezcan, explicó que el aumento de la vegetación viene muy bien: "Los focos que van habiendo no dan para armar operativos grandes sino que se coordina con Entre Ríos cuando detectamos en nuestras pantallas que los focos son chicos o las columnas son pocas. El avión hidrante que están el Alvear se lo cruzamos a ellos y opera directamente desde allá. Indudablemente que haya cambiado la vegetación también ayuda. La zona ha reverdecido y eso hace que prender fuego sea más complicado. Es definitiva, hacer daño cuesta más".