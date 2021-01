Incendios en las islas: aseguran que es "casi imposible" trabajar con la Justicia

“Con la Justicia nos resulta casi imposible poder trabajar”, sentenció Rioja en LT8. Y agregó: “Aportamos lo que nosotros podemos, vimos en algún momento una aceleración pero de ahí en más no sé cómo ha ido avanzando. Lo que hicimos fue llevarlos adentro a hacer los peritajes, vino gente de Nación, después que hicieron o a qué conclusiones llegaron a nosotros nos excede”.

Sin embargo, sostuvo que hay “buenas noticias” respecto al panorama de incendios. “Nos dijeron que anoche hubo olor a humo. No detectamos nada. No tenemos columnas. Hay dos puntos de calor, uno que está a la altura de San Lorenzo, 40 kilómetros adentro, y otro cerca de Arroyo Seco, muy chico, pero no hay columnas de humo”, remarcó.

También evaluó que existe la posibilidad de que durante la noche “alguien prende para hacer limpieza de algún sector y que por la dirección del viento haya llegado a Rosario”.

“Hemos sufrido tanto lo del humo, estamos tan hartos, que la gente se alerta pero queremos llevar tranquilidad que no hay columnas de humo”, garantizó.

Por otra parte, el secretario de Protección Civil calificó como “bravo” lo vivido durante gran parte del 2020 en materia de incendios en las islas. “Fue muy bravo, pero ahora está contenido porque han cambiado las condiciones meteorológicas y los terrenos han reverdecido para ayudarnos”, continuó.

“Se ve más ganado. Lo que sucede es que tienen grandes espacios para moverse porque el nivel de agua del río está bajo y hay lugares donde la hacienda puede caminar hasta 10 kilómetros”, concluyó.