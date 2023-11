En el cementerio La Piedad se robaron todo y ya no quedan ni las fotos de las tumbas

El cementerio La Piedad, la necrópolis de Provincias Unidas al 2700, en la zona oeste de la ciudad, se convirtió en el sitio donde las tumbas ya no tienen las fotos de los difuntos. El vandalismo arrasó con todo a su paso ante la inacción de las autoridades. El tema no es nuevo, ya se volvió crítico y aumenta al mismo ritmo en que crecen los índices de pobreza y no son pocos los que ven en el robo de metales una salida para paliar la delicadísima situación económica.