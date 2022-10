Humedales: "Dejen de tomarnos el pelo", reclamaron 18 intendentes de la costa del Paraná En un comunicado conjunto destacaron: "No aceptamos más excusas, no más fuego, no más humo", además de remarcar: "Queremos calidad de vida". 11 de octubre 2022 · 18:48hs

Foto: Silvina Salinas / La Capital

Dieciocho intendentes y jefes comunales de la costa del Paraná, entre ellos el titular del Ejecutivo rosarino, Pablo Javkin, firmaron un reclamo por "las dilaciones especulativas" para tratar en el Congreso de la Nación la ley de humedales, y llamaron a detener los incendios en las islas. "No aceptamos más excusas, no más fuego, no más humo", indicaron, para remarcar: "Queremos calidad de vida".

"Mirar para otro lado es lo que no debemos y no haremos", destacaron en un comunicado conjunto, en el que aseguran que "quienes se comprometieron a tratar la ley de humedales priorizan, al menos eso parece, el interés económico de unos pocos por encima de la salud y la vida de nuestras poblaciones".

Precisaron que "la actividad productiva en los humedales, que de hecho existe, deberá darse en un marco de sustentabilidad, sin agredir al medio ambiente, máxime teniendo en cuenta el grave impacto que el cambio climático ha producido sobre los mismos". "Reiteramos la necesidad del mayor consenso posible dado la diversidad geográfica. No aceptamos más excusas. No más fuego, no más humo, no más aniquilamiento de nuestra flora y fauna, queremos calidad de vida", resalta el texto que lleva la firma de Javkin junto a Daniel Siliano (Acebal), Carlos Pighin (Alvear), Nizar Esper (Arroyo Seco), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Raúl Ballejos (Empalme Villa Constitución), Rodolfo Stangoni (Fighiera), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Esteban Ferri (General Lagos), Rubén Maglia (Granadero Baigorria), José López (Pavón), Pablo Corsalini (Pérez), Martín Gherardi (Pueblo Esther), Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Javier Corti (Theobald), Jorge Berti (Villa Constitución) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez). >> Leer más: "Hoy la situación está mucho mejor, pero el alerta es permanente" >> Leer más: Ganaderos arremeten contra los ambientalistas y la prensa "Insistimos con la necesidad de que no se produzcan nuevos focos de incendio en nuestros humedales, para lo cual deberán seguir interviniendo las distintas fuerzas nacionales hoy presentes, no solo en la prevención sino también en la detención de los responsables", subrayaron, además de afirmar que "el Estado nacional deberá junto a las provincias ejercer el control y cuidado. Es necesario dar un nuevo y comprometido marco legal a los humedales en la Argentina, sabiendo que si se hacen las cosas bien ambientalmente en el presente tendremos futuro". También pidieron a la Justicia "mayor celeridad en las investigaciones y encarcelar a quienes se benefician con este ecocidio sistemático que venimos padeciendo año tras año". Asimismo, destacaron la necesidad de hacer "un nuevo llamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que nos atienda de manera efectiva y con acciones mostrar que están cerca de lo que le pasa a la gente". "Seguiremos trabajando para dar respuestas a nuestros vecinos. Nos une esta tragedia y solo respetando y haciendo valer el reclamo ciudadano pondremos un freno definitivo a tanta desidia", concluye el comunicado. >> Leer más: Rosario está cubierta por el humo y relevan una calidad de aire "muy deficiente"