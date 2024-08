Goity: “La baja adhesión al paro docente demuestra que esa herramienta se agotó”

El ministro de Educación aseguró que el 71 por ciento de maestros no se plegó a la huelga del miércoles. Cómo fue el impacto en Rosario.

Entre el paro y las paritarias

“Vamos a seguir debatiendo el salario de los docentes, ya que si bien hemos cerrado un trimestre, todavía quedan meses de aquí a fin de año en los cuales mantenemos una paritaria abierta para seguir mejorando y actualizando los salarios y también las condiciones de trabajo, siempre con el mismo objetivo, siempre con la misma vocación, que es mejorar la educación, mejorar la educación pública, lograr más y mejores aprendizajes”, abundó.

El ministro también valoró el esfuerzo que están haciendo los docentes y la gestión provincial para lograr una recomposición salarial. “Desde enero hasta aquí en cada una de las paritarias en las cuales nos hemos encontrado, hicimos y cumplimos con la actualización mensual”.

Y aseguró: “Todos los meses actualizamos el salario docente porque sabemos que es necesario y que es justo. Esto implicó que en el primer semestre del año hubo una inflación del 78%, y una recomposición del 82% de los salarios”.

Baja adhesión en todos los departamentos

Por su parte, la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, detalló que el relevamiento de adhesión a la huelga lo realizaron a través del sistema "Mi Legajo", que es el mismo que utilizaron en las oportunidades anteriores.

”El universo total de los docentes que debían llenar la declaración jurada son 57.336 personas y hasta el momento relevamos que presentaron su declaración jurada 40.823 trabajadores. Estos números, vistos en porcentaje de adhesión, representan una adhesión al paro del 28,8 % y una no adhesión del 71,2 %”, precisó.

Repasó que el departamento Castellanos presentó un nivel de adhesión al paro del 22,8%; General López 33,7%; General Obligado 20,8%, mientras que en La Capital el porcentaje de adhesión fue del 28,2 %, y Rosario, un 42,2 %. Es decir que en Rosario la adhesión al paro fue superior a la media provincial.

El personal escolar que no adhiere a las medidas de fuerzas tiene la opción de completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo), indicando si prestó el servicio; si el establecimiento donde se desempeña estaba cerrado y no pudo dar clases; o si no le correspondía ese día prestar servicio.