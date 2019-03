Gobierno y docentes provinciales se reunieron ayer para encontrarle una salida al conflicto salarial, pero nuevamente el encuentro pasó a un cuarto intermedio. "No podemos aceptar la propuesta hecha hasta el momento porque perdemos salario. Creemos que el lunes retomaremos las negociaciones, en una semana donde no hay votadas medidas de fuerza", resumió el secretario de prensa de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Javier Almirón.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Gonzalo Saglione, puso en números la discusión. "Julio 2018 versus Febrero de 2019 arroja un 30 por ciento de aumento salarial", destacó (ver aparte).

Ayer, los referentes gremiales de Amsafé acudieron a la Mesa Técnica Paritaria con representantes de los ministerios de Educación y Hacienda donde se desdoblaron las discusiones.

Mientras que por un lado hubo un fuerte debate por el salario, por el otro se charlaron aspectos de la carrera docente.

Los maestros insistieron en continuar en 2019 con la cláusula de actualización automática, pero remarcaron que antes se debe establecer una recomposición de haberes. "Los 1.200 pesos por maestro no responde a la expectativa de los trabajadores y debe reformularse respetando la carrera, jerarquía, carga horaria y relación entre los cargos y las horas cátedra. Toda propuesta debe ser de carácter remunerativo y bonificable, incluyendo a los jubilados y manteniendo el financiamiento del sistema de seguridad social", destacaron los gremialistas.

Almirón estimó que el lunes se retomarán las charlas en paritarias y cuestionó los 1.200 pesos ofrecidos. "No alcanzan y distorsionan las escalas salariales. Como el gobierno insiste en la nueva modalidad de la cláusula gatillo, no se pudo avanzar. Creo que esta vez los funcionarios entendieron que no pueden volver a la mesa con la misma propuesta de antes. No es un capricho, no es una decisión inconsulta, perderíamos salario. Sabemos lo de la baja en la recaudación económica y la crisis, pero no podemos salir de una paritaria perdiendo poder adquisitivo", remarcó el sindicalista al advertir que "es imprescindible recomponer salarios junto a la cláusula para sacar a muchos compañeros del índice de pobreza".

En relación a una propuesta que contemple proporcionalidad, carga horaria, jerarquías y escalas, en contraste a lo que ofrece la Casa Gris ; Almirón puso como ejemplo que un director de escuela de tercer grado "ganaría tan sólo mil pesos más que en un aula dando clases, cuando su responsabilidad es muchísimo mayor".

En tal sentido, Amsafé reclamó una paritaria diferenciada del resto de los empleados de la administración pública. "Nos plantean una propuesta global cuando el 70 por ciento de los docentes tenemos dos o tres cargos y nuestra carga horaria es mucho mayor. Un régimen de 6 horas con una suma fija para todos no es lo mismo que lo que hace un maestro con varios trabajos en donde además se debe contemplar la inversión en el traslado escolar", remarcó Almirón.

Por lo pronto, Amsafé no desea apurar los tiempos de negociación la semana que viene. "No tenemos votada ninguna medida para la semana entrante", aclaró el vocero gremial al tiempo que propició "un marco de diálogo para que surja una propuesta, se haga una convocatoria y pueda ser analizada en una asamblea".

La representación gremial solicitó al gobierno que exponga el cronograma completo de los procesos en curso y convoque para la inscripción a titularización, suplencia y traslado de cargos y horas cátedra para los niveles inicial, primario, especial, secundaria, superior y socioeducativos. Además se incluyó una serie de reclamos por el funcionamiento de la obra social (Iapos).