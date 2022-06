Falta de gasoil: estacioneros advierten que por la caída en las ventas habría suspensiones

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Boz remarcó: “Estamos complicados. Todas las estaciones están cuotificadas. Estamos quebrando stock a diario. Las petroleras están importando el mismo gasoil que en 2019. La demanda es mucho más importante contra lo que fue la pre pandemia. Ahora tenemos un pico de demanda por la cosecha”.

“El faltante es generalizado y está afectando a otros sectores. No queremos ser alarmistas, pero es la realidad. El gasoil no lo consigue el transportista de grano, pero tampoco el que traslada cualquier tipo de mercancía que en el 90% se traslade en Argentina. Algunas empresas consumen su stock”, agregó Boz.

El titular de Faeni cuestionó a las autoridades nacionales vinculadas a este tema. “Uno tiene que estar escuchando a funcionarios de alto rango diciendo que en un día se va a importar el gasoil necesario. O nos toman a todos de tonto o poco saben del tema. En ambos casos es peligroso lo que manifiestan las autoridades".

>> Leer más: Advierten que "se avecina una catástrofe" ante la falta de gasoil

Al ser consultado sobre esta crisis de ventas podría desembocar en suspensiones o cesantías del personal, el empresario fue cauto, aunque advirtió: “Es una posibilidad. Los estacioneros y el sindicato llegamos a un acuerdo en la época dura de la pandemia cuando estábamos todos inmovilizados y la venta de combustible era mínima. No despedimos a nadie en ese momento. Hicimos buenos acuerdos con el sindicato con la ayuda del Estado”.

“Pero no sabemos hasta cuándo se puede aguantar sin vender. Los estacioneros estamos saliendo de dos años malos de la pandemia cuando no vendíamos nada. Ahora que estamos recuperando los niveles de ventas pre pandemia, no podemos expender. La situación es complicada y afecta a muchos sectores que están en idéntica situación que los estacioneros”, agregó.