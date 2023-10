Falta de combustibles: dueños de estaciones de servicio ven "difícil" que se resuelva en 48 horas El titular de la cámara de Estaciones de Servicios, Garajes y Afines, Sebastián Estévez, dijo "no hay especulación de los estacioneros". 30 de octubre 2023 · 10:22hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Los estacioneros de Rosario advierten que muchos surtidores sufre desabastecimiento.

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios, Garajes y Afines de Rosario, Sebastián Estévez, destacó que el desabastecimiento de combustibles se extiende a todo el país y que es difícil que esta situación pueda normalizarse en las próximas 48 horas. Asimismo, afirmó que “vienen trabajando con cupos desde hace tiempo”, destacó que "el estacionero no es formador de precios" y explicó: "A la estación que tiene combustible, le conviene venderlo, no guardarlo. No hay especulación de los estacioneros".

El empresario señaló este lunes que “el suministro de combustible viene complicado. La semana pasada tuvimos una reunión de la Confederaciones de Estaciones de Servicios que se hizo en Buenos Aires, donde estaban todas las cámaras y federaciones de venta de combustibles del país y allí se comprobó que el desabastecimiento es a lo largo y ancho de todo el país, no es sólo en nuestra región”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el representante de los comerciantes de Rosario y esta región agregó que “hace mucho tiempo que las estaciones de servicios trabajan con cupos. Es decir, las petroleras entregan una cantidad X de litros por mes, y la estación de servicio se tiene que arreglar con esa cantidad que siempre es menor a la demanda que tiene ese surtidor”.

“Cuando se acerca el fin de mes, la estación de servicio se queda sin combustibles y quiebra en stock, y así sucede lo que se verifica ahora en todos los establecimientos: no hay combustible. Las complicaciones siguen y hay muchas estaciones que están desabastecidas, quebradas, sin combustible. Los estacioneros están muy preocupados porque su principal producto, que es el 90 por ciento del negocio, no lo tienen y no pueden vender”, expresó Estévez.

Otra razón más para que Massa gane el balotaje!! pic.twitter.com/MimD4TpTlX — Luis Elias Nazer (@LuisNazer) October 28, 2023 El representante de los estacioneros de Rosario expresó su deseo de que esta situación se resuelva mañana a la medianoche tal como lo anunció el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. “Ojalá se puede destrabar el problema, pero lo veo complicado por una cuestión de tiempo. El viernes, hubo dirigentes de la Confederación que se reunieron con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien prometió que iba a importar diez barcos en estos días para ir normalizando en suministro. El fin de semana llegaron dos barcos que ya se está distribuyendo, pero que no alcanza para la demanda total”, agregó. >> Leer más: Massa le advirtió a las petroleras que el martes tiene que estar resuelta la falta de combustibles Estévez explicó una de las causas que desembocaron en este problema. “el precio de los combustibles está congelado con una inflación que oscila entre un 10 y 12 por ciento. Y el combustible aumenta unos meses el 4 por ciento y otros no. Así, el desfasaje es cada vez mayor. La estación de servicios es el último eslabón de la cadena. El estacionero no es formador de precios. Lo regula el estado nacional junto con las petroleras. La estación que tiene combustible, le conviene venderlo, no guardarlo. No hay especulación de los estacioneros. Por eso se pide que les envíen el combustible”.