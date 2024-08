Exodo de médicos: 60 profesionales se fueron de Rosario desde enero

El Colegio de Médicos de la segunda circunscripción advirtió que la fuga silenciosa de matriculados no se detiene y en 2023 hubo cifra récord: 271. Muchos pediatras son tentados a migrar a España donde se requieren de esta especialidad.

El goteo silencioso de médicos que buscan un futuro saliendo de Ezeiza ya no es novedad. El tema es que cada vez más profesionales van a volcar sus años de experiencia y su formación académica en el país a otra latitud del planeta.

En alza

Los datos hablan por sí mismos. Los médicos matriculados en Rosario que en 2019 armaron valijas y se fueron habían sido sólo 37, en 2020 ya fueron 56, en 2021 pasaron a 76, en 2022 saltó a 120 matrículas "caídas" y en 2023 fueron 271. De enero a septiembre ya se superan las 60 bajas.

Ya en junio pasado La Capital daba cuenta a su vez, de otro fenómeno que corre en paralelo a la baja de matriculación de quienes emigran. Una aceleración del pedido de certificados de ética para hacer las convalidaciones en el exterior. Un fenómeno que sigue en alza.

medicos1.jpg

"Son más de 60 desde enero a nuestros días que deciden irse, darse de baja en la matrícula. Y a ello hay que agregarle otros procesos en paralelo. Por ejemplo, los médicos brasileros recibidos en Rosario, que regresan a su país, pero sostienen la matrícula para hacer telemedicina. De los que emigran los últimos datos hablan de un porcentaje importante que que partió a Brasil, España, Italia y en menor medida Estados Unidos. Lo que se suma ahora es un perfil de médico consolidado, formado, con trayectoria que decide irse por ejemplo a Europa, antes se veía más el médico recién recibido, ahora está mezclado", señaló el titular de la entidad colegiada Alberto Tuninetti.

Registro

El Colegio de Médicos rosarino tiene 13.839 matriculados de los cuales 7.881 son mujeres y 5.958 hombres con un sostenimiento en la cantidad total de la matriculación.

El destino de los emigrados pediatras es mayoritariamente España donde se requiere mucho esta especialidad.

El fenómeno migratorio se sostiene desde 2015. Y la realidad en el cobro de los haberes habla de la caída en el salario. "Si un médico que hizo 6 guardias le proponen una séptima, pasaría a pagar ganancias y no la quiere hacer porque no la cobra prácticamente. Por eso alguien se enferma y no hay facilidad en los reemplazos", señala el presidente del colegio.

Tuninetti también puso sobre la mesa un dato revelador: el 30 por ciento de los nuevos matriculados por el colegio rosarino son brasileros. Y otro elemento a tener en cuenta: de cada 10 matriculados, 7 son mujeres, una tendencia que revirtió la conducta "histórica" de los recién recibidos.

Dato estadístico: desde agosto de 2023 a la fecha se matricularon 171 extranjeros, de los cuales 148 son brasileros. En ese mismo período iniciaron su carrera en Rosario 458 profesionales argentinos.

"Queremos sentarnos con todos los actores involucrados en la problemática para poder abordar el tema, porque esta tendencia se va incrementando día a día. Es necesario redefinir el perfil del médico, ver sus necesidades, las que tiene la sociedad y incentivar a que los profesionales formados aquí tengan motivos para continuar con su carrera también acá", destacó el titular del Colegio.

medicos2.jpg

Honorarios

Una tema "en carpeta" pero que no registró avances en la Legislatura santafesina fue el proyecto para el cobro de "honorarios dignos" a los médicos, para que "nadie quiera cobrar plus, pero su pueda sostener con los valores que se fijen, ya que en esta situación actual se está alterando la relación de los médicos con sus pacientes, algo inaudito", cerró Tuninetti.

"Muchos cancelaron la matrícula, dejaron de ser médicos porque se fueron al extranjero y quieren presentarse afuera. Muchos médicos jóvenes están planteando irse al exterior y con el título bajo el brazo. Se está viendo con alta frecuencia, al igual que quienes vienen a formarse y luego se van", indicó a La Capital el vicepresidente del Colegio de Médicos de la segunda circunscripción provincial, Juan Antonio Segarra.

Según datos de las entidades gremiales de la salud, un médico recién recibido que arranca a trabajar en España puede percibir un ingreso mensual de 3.500 euros, algo imposible en la Argentina. Tanto España como Italia no exigen rendir el título, es sólo un trámite administrativo de recertificación del diploma otorgado por la UNR. Esto promueve la radicación, y los esperan en las guardias de los hospitales españoles con los brazos abiertos, ya que los doctores españoles las dejan en un segundo plano de sus ingresos.

Ya desde el año pasado, se advertían las promociones de reclutamiento para los trabajadores de la salud muy tentadores. No solo Europa sino Australia, Canadá y Nueva Zelanda también favorecen esta fuga trágica para la atención médica a futuro de los argentinos.