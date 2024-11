Escándalo en pleno centro: un conductor chocó a un auto estacionado y a la grúa que iba a remolcarlo

>> Leer más: Un conductor manejaba de forma imprudente y fue detenido: tenía 2,32 de alcohol en sangre

Cuando le pidieron que acomodara el auto para ser colocado en "la plancha" para el traslado, el hombre aceleró casi al máximo y chocó al camión grúa en la parte trasera. De esa forma, según se lo oyó decir, intentó explicar que su automóvil, equipado con caja automática, funcionaba mal y que no respondía a su mando. En realidad, eso fue lo que dijo apenas había chocado al Ford Fiesta que estaba estacionado como argumento de una falla mecánica.

dueño del fiesta (2).jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Fue un accidente. No me lo quise llevar puesto. Venía circulando normalmente. Iba a trabajar. Soy comerciante, tengo cuatro locales, y estaba yendo a trabajar. Me hago cargo de todo. Tengo seguro contra todo riesgo, no hay problema”, dijo en primer término ante los periodistas que llegaron a cubrir el choque. Y cuando le preguntaron si había tomado algo contestó: “Estoy tomando clonazepan desde hace cuatro días. Tengo 14 empleados, estoy muy estresado. Pero no creo estoy haya sido por la medicación. Se me fue el pedal. No quise chocar a propósito”. Tras ello, quedó detenido.