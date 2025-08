Nuevos plátanos en Rosario: ¿son tan comunes las reacciones alérgicas?

Ante la aparición de nuevos ejemplares de plátanos, colocados por la Municipalidad de Rosario, después de muchos años de que no se recurría a esta especie, los alérgicos "saltaron" a cuestionar la decisión. Es que estos árboles tienen muy mala fama entre las personas con algún tipo de reactividad al polen y frutos de esta variedad.

El médico Gonzalo Chorzepa, especialista en alergia e inmunología, dijo a este diario que el tema "es complejo" y que no se trata de demonizar a los plátanos. El experto se sustenta en datos para mencionar que "no hay tantos alérgicos al plátano" como se supone, aunque no niega los efectos negativos que pueden tener en personas sensibles.

Entre sus pacientes menos del 5% tienen alergia al polen de estos árboles, y en general, se trata de individuos que además son reactivos a muchos otros alergenos.

"Desde el punto de vista botánico son muy buenos porque tienen un montón de características a favor: resisten a la polución, tienen grandes hojas que dan sombra (ideal para ciudades), son longevos y se aguantan muy bien las tormentas. Por eso es una especie muy elegida, a la vez que criticada por quienes son reactivos al polen, a las pelusas y frutos" , comentó.

resfrios

Períodos específicos

Existe una creencia muy extendida de que los plátanos generan malestar a los alérgicos durante todas las temporadas del año. El especialista dijo que no es así: "Florecen en la segunda mitad de agosto y todo septiembre. Justo estamos por entrar en ese período donde aparece la real alergia al polen del plátano, pero luego desaparece". Al finalizar el período del polen aparece el fruto y allí, en días ventosos y soleados vuelan unas "pelotitas" que también pueden afectar a la gente. "Y esto no es porque uno pase frente a un plátano o lo tenga en la cuadra de su casa porque esas pelotitas vuelan kilómetros".

Es la época crítica para las personas más reactivas "pero también puede generar efectos en muchas otras personas, lo que pasa es que esto no solo ocurre con los plátanos sino también con otras especies".

Síntomas

El médico pidió que aquellos que tienen mayor sensibilidad desde mediados de agosto y durante septiembre a nivel respiratorio: estornudos, picazón de garganta, ojos rojos, lagrimeo, "lo primero que deben hacer es consultar para saber si exactamente son alérgicos al plátano y de esa manera tomar medidas preventivas".

Con un test de sangre o una prueba de piel se puede determinar en forma fehaciente si se padece de este tipo de alergia. "En Rosario, lo que vemos habitualmente son personas alérgicas a los ácaros, a algunos hongos, a los pelos del gato y a pólenes varios. Hay cosas que actúan como factores de empeoramiento de los síntomas como son los cambios de temperatura, irritantes como el humo del cigarrillo, la polución ambiental y también las espinillas del plátano", dijo el alergista.

Obviamente, señaló el médico, los alérgicos al plátano ("es importante confirmar si realmente lo son") al exponerse al polen o las pelusas del fruto tienen problemas. "Si hay un proceso inflamatorio comprobado se pueden controlar los síntomas de base con el tratamiento adecuado, y tomar otras medidas como protegerse con barbijo y anteojos, que son cosas simples pero efectivas".

"No toda la culpa es del plátano", reflexionó Chorzepa.