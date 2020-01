Entre séptimo grado y primer año abandonaron la escuela ocho mil chicos

La crisis económica y social que afronta el país se refleja en todos los sectores, también en aquellos que más exponen el grado de vulnerabilidad y necesidades que atraviesan e interpelan a la sociedad. Este angustiante escenario se verifica además en el recorrido educativo, ya que las autoridades de la provincia de Santa Fe exhibieron un informe del año 2018 que revela que, entre 7º grado y 1º año, abandonaron la escuela alrededor de 8 mil chicos.

Asimismo, también se mostraron inquietos por la caída en el ingreso a sala de cuatro, que representa más de mil niños que no se pudieron incorporar al sistema. "Todos estos datos fueron compartidos con los intendentes y jefes comunales de la provincia, junto con la nómina de los chicos que tenemos que ir a buscar para que vuelvan a la escuela", señaló Adriana Cantero, ministra de Educación de la provincia.

"Hicimos un convenio marco de acuerdo con todos los presidentes comunales e intendentes de la provincia. Este acuerdo está en la línea de acción del plan «todos los chicos a la escuela», que suscribió el ministro nacional con el gobernador, Omar Perotti", comentó Cantero.

Y amplió: "Esto implica una serie de tareas. En en primer momento estamos compartiendo información con cada jefe territorial, acerca de chicos que en sus localidades aparecen en los registros del ministerio de Educación provincial como en situación de abandono interanual".

En ese sentido, contó que "le pedimos que se haga un trabajo más localizado, más de cercanía, para identificar quizás a más chicos que a lo mejor están fuera de nuestros registros, pero que necesitan ser visualizados para poder llevarlos a la escuela el 2 de marzo".

"La idea es que todos los chicos que tengan edad de escolaridad obligatoria estén en la escuela este año. Queremos cumplir la meta de obligatoriedad que está planteando la ley desde el año 2007", remarcó la ministra en declaraciones a LT8.

Mesas departamentales

Cantero precisó que hay una segunda etapa del programa que "apunta a las mesas departamentales, donde nos vamos a reunir con los jefes locales de cada departamento, y representantes de otra tareas de gobierno, en un encuentro de política intersectorial, para poder identificar a los chicos y las problemáticas que hacen que no estén en la escuela. Y así construir líneas de acción intersectoriales que nos permitan generar otras condiciones alrededor de la escuela para que los chicos puedan volver.

La funcionaria se mostró muy preocupada por los números que maneja la provincia. "Las estadísticas nos dicen que con los datos consolidados de 2018, porque las de 2019 las recibiremos después de marzo, estamos hablando de una cifra de abandono que nos preocupa mucho. Entre séptimo grado y primer año, se fueron aproximadamente ocho mil chicos", enfatizó.

En relación a ese relevamiento, Cantero puntualizó que no tiene números específicos de Rosario. "Todavía no fueron apartados del resto. Pero tenemos en claro que Rosario no sólo es la ciudad más grande de la provincia, además exhibe fenómenos complejos en su organización, y en sus realidades muy diversas que se expresan en cada uno de sus sectores. Por eso en Rosario vamos a realizar dos mesas departamentales, por el volumen de población escolar".

La ministra también se refirió a la reunión del miércoles con el intendente, Pablo Javkin. "Nos quedó claro que la ciudad va a trabajar intensamente, con todos sus equipos, que los tiene, para poder cumplir entre todos con este propósito de que todos los chicos vayan a la escuela. Hay que aprovechar la capacidad instalada que tiene Rosario", advirtió.

Acerca de las principales razones que provocan el abandono de los chicos, explicó que "las causales son muy diversas, porque la provincia tiene rasgos muy diversos. Hay lugares inhóspitos donde el problema son los traslados, y hay otros donde las familias necesitan un apoyo extra. En otros necesitamos la asistencia de la secretaría de la Mujer alrededor de las madres que están en situaciones complicadas y por eso hace que retiren los chicos de la escuela".

Y profundizó: "En este contexto de empobrecimiento, hay lugares donde hay que asistir con otras políticas complementarias. Hay muchas necesidades de salud. Por todo esto, van a ser muy importantes las mesas departamentales, para analizar en cada lugar cuáles son las acciones que requieren prioridad en nuestras intervenciones".

