Con un encendido reclamo de los veteranos de guerra hacia los gobernantes, en la tarde de ayer se realizó el acto principal de recuerdo del 37º aniversario del inicio del conflicto de Malvinas, junto a los ex combatientes y sus familias. El emotivo evento se desarrolló en el Cenotafio a los Caídos y contó con la presencia de autoridades locales y provinciales. Los gestos de dolor y de profundo respeto conformaron el sentido marco que acompañó palabras que calaron hondo en el orgullo argentino y que sonaron como rotunda advertencia para la clase política del país.

"Si nosotros pudimos reconstruirnos desde el odio y del rencor más profundo que trajimos de Malvinas y les pudimos hacer frente a las adversidades más grandes, ¿por qué ustedes se escudan en las grietas y no pueden sacar adelante este país?", señaló con vehemencia Julio Más, referente de los ex combatientes, en el tramo más duro y aleccionador de su discurso.

A sólo cinco metros de distancia escuchaban representantes políticos de todos los estamentos y partidos. Por el gobierno provincial estuvo la ministra de Educación, Claudia Balagué, a quien acompañaron la intendenta, Mónica Fein, y el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Rosselló. También dieron el presente legisladores provinciales y locales. Todos escucharon con mucha atención y tomaron nota del reproche público.

"Nosotros no queremos ser gobernantes, ni candidatos a nada. La causa Malvinas está por encima de todo eso. Y desde nuestra humildad, desde el ejemplo que representamos, no entendemos por qué todo se termina perdiendo en promesas que no se cumplen", exclamó Más.

"De esta manera, parece que las muertes fueron en vano, porque ni siquiera las supieron utilizar como ejemplo para comenzar a construir un país que pueda superar los enfrentamientos".

"Nosotros cada vez somos menos, este lugar nos queda cada vez más grande, pero le vamos a seguir gritando al mundo la causa Malvinas, con nuestros hombres, con nuestras muertes, con nuestro ejemplo", remarcó el ex combatiente, con el corazón vibrando en cada una de sus frases.

Y subrayó: "Argentina es un país grande, que tiene héroes, no hace falta el dolor de una guerra para que tomen conciencia de la situación que atravesamos. Si nosotros pudimos, ¿por qué ustedes no pueden salir de las promesas de campaña para poner el foco en las cuestiones y los valores más importantes para apuntalar este país?"

37 rosas blancas

El evento comenzó a las 18 y además contó con los discursos de la intendenta Fein y del concejal Rosselló. Hubo un emotivo minuto de silencio y la gente ofreció un aplauso de reconocimiento tras la entonación del Himno Nacional y de la Marcha de Malvinas. Y además se colocaron 37 rosas blancas para rememorar la cantidad de años que pasaron de una guerra que dejó secuelas.

Las palabras del veterano de Malvinas fueron lo más importante del acto y sin dudas seguirán resonando como ecos de advertencias permanentes en el Parque Nacional a la Bandera. Evidentemente, las pérdidas en aquel desigual conflicto bélico dejaron heridas internas que no cicatrizaron (ver página 18), reclamos que saltaron generaciones, y que este año se transformaron en un contundente pedido de reconsideración a la clase política.