Encuentro Multisectorial por la Paz en la UNR: "La situación en Rosario es dramática"

Asimismo, afirmó que “no se puede seguir viviendo de esta manera en Rosario". Y añadió: "Necesitamos que la voz de una ciudad maravillosa como la nuestra se escuche en todo el país. No queremos más muertes. No queremos naturalizar situaciones dramáticas que vemos cada día. No queremos que esto se interprete, ingenuamente, que este problema se termina en la Circunvalación. Tiene su manifestación graven en todo el país. Creemos que es un momento para generar un punto de inflexión”.

“Hay que reclamar esa acción a quienes tienen competencia en materia de seguridad pública. La responsabilidad es colectiva. No importa de dónde venimos ni lo que pensamos. Necesitamos ponernos de acuerdo, de una vez por todas en generar ese punto de inflexión y revertir la situación que atraviesa nuestra ciudad”, añadió.

Y concluyó: "La cuestión sobre la violencia e inseguridad es compleja y requiere un abordaje integral".

Los principales puntos del documento elaborado hoy:

"Reclamamos un plan sistemático, serio y coordinado de todos los niveles del estado para que el narco no pueda reclutar mano de obra en nuestras juventudes e infancias vulnerables"

"Reclamamos efectivos federales y provinciales entrenados e instalados en Rosario"

"Que se controlen las cárceles"

"Una acción rápida y contundente de la Justicia Federal en la material"

"Control de rutas y vías de acceso por donde llega la droga a Rosario para ser distribuida en el país"

"Reclamamos que se distribuyan recursos federalmente, sin más dilaciones, especialmente aquellos destinados a políticas sociales"

"Políticas educativas y culturales que promuevan la formación en valores"

"Que no se naturalice el consumo de drogas que hoy genera tanta sangre en nuestra sociedad"