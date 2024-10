En homenaje a Leo Graciarena, declararán su cumpleaños el "Día del Periodista de Policiales"

La redacción del diario La Capital no es la misma desde la partida de Leo Graciarena. Su pérdida afectó no solo a sus compañeros sino también a la labor periodística de policiales, una especialización sensible en una Rosario atravesada por la violencia. En este marco, el Concejo Municipal aprobará este jueves un proyecto de ordenanza en memoria y homenaje del trabajador de prensa.