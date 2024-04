Empiezan a crecer en Rosario las consultas por enfermedades respiratorias en niños

"Por el momento la mayoría de los cuadros respiratorios que atendemos son casos leves", agregó la pediatra, quien comentó que se espera que para fines de mayo, junio y julio, con el frío ya instalado en la ciudad, se produzcan los picos de atención. "En casi todas estas enfermedades infecciosas el modo de contagio es el mismo: por las gotitas de alguien que está enfermo y que las expulsa cuando habla o tose", indicó.

De allí que sea fundamental recordar la importancia del lavado frecuente de manos, cubrirse con el codo cuando uno tose o estornuda, ventilar varias veces al día los ambientes aunque esté fresco y "evitar que personas de todas las edades con síntomas estén en contacto directo con bebés o niños pequeños".

"A veces puede sonar antipático, pero si se trata de un recién nacido no es lo más recomendable que quienes lo visitan lo toquen, le den besos o estén muchas personas juntas en un mismo espacio físico junto al bebé", destacó.

En los más pequeños sostener la lactancia materna también es muy importante.

"El humo del cigarrillo es otro factor desencadenante de problemas respiratorios. Por eso nunca hay que fumar en un ambiente donde hay chicos", agregó Giorgi.

Tener al día el calendario de vacunación obligatorio y gratuito es otra medida fundamental de prevención.

En el Hospital Zona Norte la situación es similar, aunque se han registrado casos de chicos de más de 5 años internados por neumonía por neumococo incluso los que habían recibido en tiempo y forma la dosis correspondiente de vacuna contra este germen.

Dengue y después...

Daina Semmere es médica pediatra y se encarga de coordinar el área de internación del Hospital Italiano de Rosario. Dijo a este diario que después de varios meses de tener la guardia cargada a causa de cuadros febriles compatibles con dengue, desde que empezó a abril empezaron a trepar las consultas por problemas respiratorios entre la población infantil.

"No tuvimos una pausa, porque empezó a superarse el pico de dengue y con los cambios de temperatura de las últimas semanas, y la humedad, se duplicaron las consultas y casi todas son por cuadros respiratorios", comentó.

La especialista mencionó que están viendo cuadros asmáticos "donde no hay una infección de base y se agravan por los cambios bruscos de temperatura" y dijo que en este grupo de chicos "algunos requieren ser internados al no responder a las medidas inmediatas que les ofrecemos en la guardia". Afortunadamente, agregó, "no hemos necesitado internar pacientes pediátricos en terapia".

Llama la atención que están viendo muchos casos de niños de más de 5 o 6 años con neumonías por neumococo, si bien esta es una enfermedad que se presenta en todas las temporadas.

En el Italiano cuentan con un sistema de detección del germen que produce la enfermedad (denominado FilmArray) que permite clasificar virus y bacterias. "Hasta ahora lo que aparece es rhino enterovirus (que provoca mocos, estornudos, tos, dolores musculares). No estamos viendo por ahora sincicial respiratorio".

Ambas profesionales señalaron que aguardan con expectativa que los casos de bebés afectados por bronquiolitis, causada por el sincicial, ya vayan bajando en esta temporada invernal gracias a la vacunación de embarazadas que comenzó hace aproximadamente dos meses en la Argentina y que protege a los recién nacidos hasta los 6 meses, gracias a los anticuerpos que les transmite la mamá.

Semmere recordó cuáles son las señales que deben alertar a las familias para llevar a sus hijos a una rápida consulta profesional: en el lactante, dificultad para alimentarse, tos repentina, cambios en la coloración en la piel luego del esfuerzo de la tos, vómitos, cambios en la mecánica de la respiración, dormir más de lo habitual. A estos síntomas agregó la fiebre: "En los menores de tres meses cualquier fiebre alta es una señal a tener en cuenta y hay que consultar sin perder tiempo".