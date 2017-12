conmoción. Testigos del hecho permanecían anoche en estado de shock ante la gravedad del episodio.

Un hombre falleció anoche, cerca de las 22, atropellado por un camión. Se trata del conductor de una moto que se cayó del vehículo y el pesado rodado le pasó por encima. Según fuentes oficiales, el motociclista chocó a un policía luego de evadir un control de tránsito. Ambos se precipitaron a la calzada, pero el primero falleció.

El impactante episodio ocurrió en la rotonda semaforizada de Rondeau y Circunvalación cuando, con luz verde, se disponía a pasar el camión que, de golpe, se encontró con el hombre que tripulaba la moto y el efectivo de la Unidad Regional II. En ese contexto, no pudo esquivar a uno de los dos y le pasó por encima.

Testigos contaron a La Capital que, segundos antes, el tripulante de la moto Honda Guerrero G 110 había evadido un control vehicular a pesar de que los agentes municipales le advirtieron que se detuviera. Los mismos portavoces dijeron que pasó de largo a dos inspectores hasta que se topó de frente con el policía. El motociclista iba a baja velocidad, como si no se hubiera percatado de que le estaban pidiendo que se detuviera.

Una vez ocurrido el hecho, la circulación fue cortada en la zona mientras vecinos se acercaban a observar qué estaba ocurriendo. Un hombre relató que el camión, un Scania con patente de Brasil, le pisó la cabeza al hombre que yacía sobre la calzada en el área sudoeste de la rotonda, frente a un negocio de sanitarios.

Allí arribaron varios móviles policiales, además de una autobomba y al menos dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencia (Sies).

"Estábamos haciendo un control ordinario", dijo luego a La Capital del siniestro el director de Tránsito del municipio, Gustavo Adda, cuando el movimiento habitual en la zona se normalizaba luego de que el área ya había sido despejada.

La tarea de rutina estaba instalada por Juan Pablo II (colectora de Circunvalación). "En un determinado momento se le dio al motociclista la orden de detención; sin embargo eludió al personal y siguió su marcha", contó Adda a este diario.

Los controles de Tránsito se realizan con el apoyo de la policía. Justamente uno de los uniformados permanecía de pie en el lugar cuando fue alcanzado por la Honda. En ese momento cayó al piso junto con el tripulante del vehículo y el camión empezó a moverse sin más poder de maniobra.

El fallecido sufrió aplastamiento. Los vecinos contaron que la escena fue horrenda y hasta algunos agentes, acostumbrados a situaciones complejas, permanecieron en estado de shock.

La víctima fatal, Luis Burbano Peña, de 48 años, es de origen colombiana y, según se supo al cierre de esta edición, tiene domicilio en Granadero Baigorria, ciudad cercana al hecho.





Respeto



Referentes de la Dirección de Tránsito pidieron ayer a la población respetar las acciones de fiscalización que se realizan en la vía pública. Una mala maniobra en función de escapar podría derivar en situaciones peligrosas y mucho más complejas que, en el peor de los casos, la remisión de un vehículo al corralón. "No tiene sentido ante una acción administrativa de este tipo", dijeron.



