Elecciones en Amsafé: el oficialismo ganó en la provincia, pero no pudo en Rosario

De este modo retuvo las 15 delegaciones que tenía pero no pudo en Rosario, donde se impuso el Frente 4 de Abril. Juan Pablo Casiello será el nuevo secretario general. Se conformaron 1.248 mesas en toda la provincia y votaron más de 21.500 mil docentes. La lista ganó por un centenar de votos: 2747 contra 2626 votos de la lista del Frente Trabajadores de la Educación. En tanto hubo 173 votos anulados y 353 en blanco, sobre un total de 5.899 sufragios. Ya vendrán las evaluaciones de las cifras: analizar la asistencia a las urnas fue o no masiva y si el triunfo fue o no contundente. Lecturas pertinentes ante los cuestionamientos constantes al derecho de protesta de los trabajadores y la actividad sindical.