El viernes llegó con alerta amarillo por fuertes tormentas

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes será una jornada gris, con una temperatura máxima que no superaría los 20 grados.

Por su parte, Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, aportó: "El alerta está vigente desde anoche. En algunas zonas incluso se dieron lloviznas que se confunden con neblinas durante la madrugada. Vamos a tener una jornada gris durante todo el día, una temperatura que no subirá demasiado y probablemente no supere los 20º. El viento este-sudeste, que va a estar presente durante todo el día e irá aumentando en intensidad progresivamente, no tanto como el último fin de semana, pero sí será un día ventoso, acompañando la inestabilidad".