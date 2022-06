Arranca una semana laboral más corta con buen tiempo y amplitud térmica

Para el resto de la semana, Balchunas sugirió tener en cuenta algunas cuestiones importantes. "Esta semana se va a caracterizar por la amplitud térmica. Estamos muy cerca del solsticio, es decir del invierno astronómico. Eso hace que las noches prolongadas, a pesar de que tenemos humedad durante el día y sube la temperatura y vamos a estar hasta el jueves con entre 19 y 21 grados de máximas, las mañanas serán muy frías. Eso es así producto del enfriamiento nocturno y las horas sin insolación son muchas". Sobre la evolución de los próximos días, Balchunas agregó: "Entonces, mañanas frescas, frías en algún momento por la sensación térmica, y tardes muy agradables.

Y con relación a las perspectivas para los día siguientes, Balchunas agregó : "De jueves a viernes habrá una rotación del viento, acompañada por algo de nubosidad. Por el momento no aparecen chances de precipitaciones. El cambio de viento devolverá mínimas bajas y máximas también bajas. Ese será el cambio. Para el fin de semana largo, entre viernes y lunes, volveremos a tener las máximas en el orden del 16 y 17 grados. No serán cambios grandes, pero no tendremos las temperaturas de estos primeros días de la semana".