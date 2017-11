El recuerdo de las víctimas del atentado en el testimonio de una docente de Física

los rosarinos que murieron ayer en el atentado en Nueva York. Bibiana Vignaduzzo lleva una carrera de docente de más de 30 años en el Instituto Politécnico y en esa extensa trayectoria tuvo entre sus alumnos en su clase de Física a





"Hoy es un día muy triste como comunidad educativa. Y en lo personal, esa tristeza ahonda más porque compartí muchas horas en el aula con ellos y tengo un grato recuerdo de ese curso. Tengo más de 30 años de docentes en el Poli. Hay algunas cosas en todos estos años que dejan ese recuerdo agradable", expresó Vignaduzzo.





atentado3.jpg El desolador panorama en Nueva York. Foto: Reuters







En declaraciones al programa "Procopio 830", la docente contó que los recordaba como "un grupo muy unido. Tengo entendido que en estos 30 años nunca dejaron de verse, de tener un momento grato entre ellos. Uno de los fallecidos era el papá de una alumna de segundo año, pero de la sede de Granadero Baigorria. Es decir, también tenemos a los chicos consternados por esto".









"Esta mañana convocamos a todos los alumnos al patio, donde hicimos un minuto de silencio por los fallecidos", agregó Vignaduzzo.









Al ser consultada sobre qué detalle recordaba sobre sus exalumnos, Vignaduzzo no dudó. "Alejandro Pagnucco era muy bromista. Terriblemente bromista. Simpático. Alegre. También recuerdo en forma particular dentro de ese grupo, pero que no falleció, al arquitecto Ariel Benvenutto. Al resto no los recuerdo tan presentes, pero sí que fueron alumnos míos".

"Ellos además de viajar por los 30 años de egresados, uno de los objetivos era encontrarse en Estados Unidos con dos de ellos. Uno iba desde Boston hasta Nueva York", agregó.