Pese a que se anunció en julio pasado un programa de rehabilitación del Pasaje Juramento a concretarse en tres meses, el sitio histórico elegido por el intendente electo Pablo Javkin para su ceremonia de asunción carece de los espejos de agua y las luces subacuáticas que deberían iluminar las estatuas de Lola Mora. Un proyecto inconcluso, que se licitó por más de 6 millones de pesos.

Según pudo saber LaCapital hace más de 3 años que los espejos de agua están fuera de servicio. En su momento se quemaron las bombas y no se arreglaron. Luego se habrían adquirido y lo que resta era concretar el tablero a nuevo. Pero al no contar con los espejos llenos, tampoco se pueden encender las luces subacuáticas que iluminan las estatuas de Lola Mora. Estas obras no están en el pliego de restauración del Monumento, que la Nación demoró en su concreción y aún no finalizó.

El proyecto del Pasaje Juramento nació a finales del siglo XIX. Pero no fue hasta 1996, cuando la Municipalidad convocó a un concurso donde se contemplaron los grupos escultóricos de Lola Mora. En octubre de 1997, se inauguró el primer sector con un puente peatonal sobre un espejo de agua con las esculturas. Y en febrero de 1999 quedó inaugurada la conexión entre la Iglesia Catedral y el Palacio de Los Leones, enlazando el Monumento a la Bandera con la Plaza 25 de Mayo.

El 4 de julio de este año, la administración de Mónica Fein había anunciado la apertura de sobres de restauración bajo un presupuesto oficial de 6.300.000 pesos y un plazo de obra de tres meses. La única oferente fue Brumont SA por 4,9 millones de pesos. La firma aparece mencionada en los medios de prensa involucrada en una maniobra de evasión impositiva en el comercio de granos, que investigó la justicia federal.

"Esa licitación la objetó la Junta de Compras porque la empresa no cumplía algunas condiciones del pliego. Esta semana se vuelve a llamar a licitación, según me adelantaron de Hacienda, que tenía que darle curso a la imputación", confirmaron desde la Secretaría de Obras Públicas.

Las idas y vueltas se dan en un contexto de recambio gubernamental. Y el Pasaje Juramento no estará ajeno a esa transición. Por el contrario, varias voces consultadas afirmaron a LaCapital que fue el escenario elegido por el electo Pablo Javkin para celebrar su asunción como intendente. La precandidatura que lanzó a quien será jefe comunal a partir del 10 de diciembre se hizo el 8 de marzo pasado en el propileo del Monumento a la Bandera, junto a vecinos, militantes y candidatos.

"La idea es volver a donde empezamos", dijo una de las voces consultadas. El marco no será el esperado por muchos. Faltarán completar las obras anunciadas, en medio de bancos quebrados y pisos rotos.

De todos modos, el Monumento fue objeto de incumplimientos también por parte de Nación. Y fue el propio Javkin quien junto a otros referentes, incluso del gobierno socialista, alzaron su voz ante los atrasos. La última promesa era que las tareas se iban a finalizar en septiembre pasado (se iniciaron en febrero de 2017) y con una drástica reducción de su presupuesto: de 170 millones de pesos a 87 millones con una menor participación del Estado nacional en los aportes prometidos. Se había anunciado la culminación de la primera etapa el 31 de mayo pasado

A comienzos de este 2019, el propio Javkin había vuelto a poner el tema en agenda. "Hasta hoy la obra no supera el 30 por ciento y está mal hecha, no queda en claro cómo se va a terminar con ese presupuesto, ni qué obras se van a realizar de acá hasta mayo", había advertido.

La contratista fue Creaurban, una firma con asiento en la Capital Federal que había tenido entre sus principales accionistas a Angelo Calcaterra, primo del actual presidente de la Nación.

deslucidas. El grupo de esculturas de Lola Mora, sin espejo de agua.