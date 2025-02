Taxistas en alerta: "Uber se lleva 120 millones de pesos diarios de Rosario"

Una de sus voces más caracterizadas es el referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca. "Vamos a despegarnos de lo que manifestó Cesca, que quiere que los taxistas nos pasemos a Uber y Didi, pero la consecuencia directa es que el usuario no nos tome ni en una parada. Si estas aplicaciones se adecuan a las ordenanzas es una cosa y sino estamos en contra. La principal causa de que son baratos es por la tarifa desregulada, con dumping, y nos están destrozando", señaló.

Con respecto a los dichos de la presidenta del Palacio Vasallo (quien había señalado: "Si creen que siempre el error está en el otro, será muy difícil mejorar el servicio público. Los taxistas deben saber que para competir con estas apps deben tener una calidad igual o superior, buenos autos. Por más que pongamos decenas de inspectores contra Uber y Didi, la gente los seguirá eligiendo"), hubo una dura réplica de los chalecos amarillos.

En estado de alerta

"Nos manda a competir con ellos, a menor costo, contra una multinacional que es la cuarta del mundo, contra un dumping impresionante, cuando estamos quebrados, sin plata, con pocos controles, con la necesidad de que defiendan las paradas y en vez de exigirnos tendrían que aceptar que nos están masacrando", descargó Iantosca, para agregar: "La Municipalidad no publicita el sistema de taxis ni la aplicación oficial para usar contra el monstruo que son Uber y DiDi en las redes, en los medios, en todos lados. Nosotros no estamos capacitados económicamente para hacerlo. Estamos quebrados y sí, es cierto, hay menos unidades en la calle. Pero, ojo, Rosario pierde a diario 120 millones de pesos que estas apps truchas se fugan porque no ponen capital, no dan trabajo, usan a precarizados sin siquiera pagarles un monotributo".

taxis2.jpg

Pura ganancia

Es más, el referente se animó a calcular que este 30 por ciento de ganancia al día que se llevan las empresas y que representan a 120 millones que se van de la ciudad son en realidad "unos 300 millones al día en la región, desde Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Zavalla hasta Roldán".

Tras describir la falta de poder de compra para un cero kilómetro que hoy ronda los 25 mil dólares y ponerlo a trabajar como taxi y el estado financiero deplorable del sector, Iantosca cerró: "Van a quebrar miles de pymes porque está todo relacionado y va de la mano".