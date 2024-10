El gobierno provincial negó que policías hayan pedido DNI a estudiantes del Complejo Gurruchaga

"Los GPS de los policías dan que no hubo ningún efectivo parado por más de 120 segundos", indicaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe

Desde el gobierno provincial negaron que la policía haya llevado a cabo un operativo de identificación de estudiantes secundarios en inmediaciones del Complejo Gurruchaga, en Salta al 3400. Fue a partir de una denuncia pública de alumnos y directivos que aseguraron que agentes policiales quisieron demorar a un chico de 14 años por no portar su documento de identidad.

En ese marco, denunciaron, los agentes intentaron demorar a un chico de 14 años por no llevar su DNI. Todo esto fue desmentido o relativizado por fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

La explicación del gobierno provincial

"Con respecto al supuesto intento de detener a un alumno de la Gurruchaga, en el horario que se dice que sucedió esto en esa zona no hubo traslados 10 bis, no hubo consultas al sistema Cóndor, no hubo consultas al sistema Sifcop", explicaron fuentes del gobierno.

Los "traslados 10 bis" se refieren a procedimientos enmarcados en el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía que, por una modificación reciente, habilita “excepcionalmente” a la fuerza a demorar personas “cuando hubiese sospecha o indicios ciertos” de que pudieran estar relacionados con un delito o que se resistan a ser identificados en la vía pública.

>> Leer más: Un camarista dictaminó que la policía no puede detener personas por circular sin documento

En ese sentido, desde el gobierno explicaron que los GPS de los policías que trabajaron en la zona indicaron que "no hubo ningún efectivo parado por más de 120 segundos" y resaltaron que "no es un tiempo suficiente para identificar a nadie".

En ese marco, instaron a que se presenten evidencias sobre lo denunciado. "Teniendo en cuenta la seriedad de la situación, si alguien pudiera aportar al Ministerio Justicia y Seguridad algún otro dato que permita esclarecer la situación, se agradecería", indicaron.