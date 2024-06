El centenario bar El Ancla cerró sus puertas y está en venta

Un bar con historia

El Ancla tuvo su esplendor en la década del 70, con cocina fundamentalmente española. Era un restaurante popular famoso, entre otras cosas, por el puchero. Los guisos de lentejas y el mondongo a la española eran sus especialidades más conocidas, y sus clientes eran la clase media y media baja, fundamentalmente trabajadores. Quienes lo regentearon hasta la semana pasada le dieron un tinte parecido, aunque le agregaron parrilla mientras mantenían algunos platos tradicionales. Se especializaba en cortes de carne, pastas y minutas.

Un cliente contó a este diario que la semana pasada había estado en el bar. "La moza me dijo entonces que era cuestión de días, y que el cierre era inminente. No había nadie en ese momento. Esa mañana la cocinera no fue y estaba cocinando el dueño. El propietario del inmueble tenía una reunión con el dueño del negocio, pero éste no se presentó. Me queda el recuerdo de unas enormes milanesas a caballo, el matambrito de cerdo, y los mozos y la moza, excelentes personas".

De bares y bodegones

El Ancla formaba parte del catálogo de bares y bodegones compuesto por 29 locales gastronómicos, con la posibilidad de ampliar la lista, siempre cumpliendo con los siguientes criterios: cumplir un mínimo 30 años de vigencia en la ciudad, tener una identidad y reconocimiento por los barrios donde están anclados y que hayan pasado por sus instalaciones personajes referentes de la cultura.

Todavía pueden verse en las redes sociales fotografías de época del bar, en la década de 1940 y posteriores, donde se veía abundante clientela en el lugar.