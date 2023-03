El calor es un "infierno" también para las escuelas privadas de Rosario y la región

La aclaración sobre las afiliaciones gremiales es necesaria. En la localidad de Venado Tuerto, a unos 150 kilómetros al sudoeste de Rosario, el Centro Agrotécnico Regional (CAR), es un colegio privado que en el secundario cobra cuotas mensuales de 40 mil pesos y no habilita a sus docentes afiliarse al gremio. En este establecimiento a principios de marzo brindó una charla el médico Adolgo Guzmán, directivo de una consultora, quien asesora al comité de salud y seguridad del CAR. La charla fue sobre carga térmica y la prevención del golpe de calor. Hasta ahí todo bien, pero la institución construyó tres nuevas aulas y no colocaron ventiladores.

"Para los chicos de primero y segundo años, y creo que para los docentes, dar clases y aprender allí es un infierno después de las 9 de la mañana: no se puede respirar", dijo a este diario una mamá que prefirió no dar a conocer su nombre, porque allí a quien critica le dicen "si no le gusta váyase con su hijo a otro colegio", asegura. La mujer insistió: "Me pregunto por qué el Ministerio no inspecciona cómo se dictan clases con este calor, porque si los docentes no pueden hablar y a los padres nos invitan a irnos si nos quejamos...".