Duro reclamo de taxistas: "Uber está haciendo un desastre y el intendente nos da la espalda"

"Uber está haciendo un desastre y el intendente no está dando la espalda". Quien habla es Noemí Coronel, una taxista autoconvocada que este jueves al mediodía llegó junto al centenar de taxistas a la Municipalidad y exigió las explicaciones del intendente Pablo Javkin respecto a la falta de controles a la hora de sancionar a los choferes que utilizan la aplicación Ubar para fletar viajes de pasajeros. Si bien la aplicación móvil no está regulada, cada vez hay más conductores que utilizan ese servicio de traslados para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora que día tras día se va a pique. Sucede que cuando el mercado no está regulado como corresponde, pese a que hay una ordenanza que así lo establece, quienes pierden son aquellos que menos tienen y hoy encuentra a los titulares de taxis con una situación difícil de sostener por las magras recaudaciones, cuyas pérdidas estimaron entre un 30% y 50%, además de los insumos y el mantenimiento que requiere poder contar con un vehículo de alquiler en óptimas condiciones para poder prestar un servicio acorde al requerimiento de los usuarios y usuarias de Rosario.