Droguerías cortaron la entrega de medicamentos e insumos a efectores públicos provinciales La cámara que agrupa a proveedores del Ministerio de Salud reclama el pago de una millonaria deuda que se arrastra desde febrero. 4 de julio 2023 · 13:54hs

Desde este lunes se suspendió la provisión de medicamentos e insumos a hospitales y centros de salud.

La Cámara de Droguerías de Santa Fe suspendió la entrega de medicamentos e insumos médicos a todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Lo hizo ante el incumplimiento por parte del gobierno provincial en el pago a proveedores, lo que generó una deuda millonaria desde el mes de febrero. Miguel Angel Buz, secretario de la entidad, indicó a La Capital que la decisión de cortar los suministros se tomó al fracasar la reunión que referentes del sector mantuvieron con funcionarios del Ministerio de Salud en Rosario.

"Si falta algún insumo en los hospitales no somos nosotros los culpables. La Provincia es culpable porque no gira los importes que tiene que girar”, afirmó, y precisó: “a partir de ayer al mediodía se cortaron todos los suministros a los efectores de la Provincia por el atraso en los pagos desde febrero. Un peso o cien millones de pesos es lo mismo. Es deuda. Ayer tuvimos una reunión con un funcionario de Salud en la cual no hubo respuesta y entonces se tomó esta decisión de suspender la entrega de suministros hasta tanto se normalice el pago”.

El representante de las droguerías remarcó que “no hace falta aclarar o precisar cuánto dinero se perdió durante todos estos meses cuando se habla de productos que se rigen prácticamente en su totalidad por el valor del dólar. Y no hablemos del problema financiero que nos ocasiona el incumplimiento de los pagos tal como se venían haciendo hasta febrero. Queremos que la población sepa es que si falta algún medicamento o algún elemento, no somos nosotros los culpables. La Provincia es culpable porque no gira los importes que tiene que girar”.

Los insumos médicos registran aumentos tras la devaluación. (Foto: H. Rio) Buz remarcó que hasta ayer los hospitales y centro de salud provinciales recibían todos los insumos necesarios, “a pesar de la mora y pensando en que el problema se iría a solucionar y que los pagos se irán normalizando. Parece que los funcionarios están más preocupados en otros temas que en la provisión de los insumos para la salud. El funcionario que se reunió con los representantes de las droguerías apenas dijo que tal vez la semana próxima podría haber alguna novedad en los pagos, pero nada concreto y encima con una propuesta muy pobre ”.

“Lo menos que pretendemos es que se liquide en forma inmediata lo que nos debe de febrero, marzo y abril, y el resto a conversar. No hace falta ser idóneo en economía. Hablamos que la deuda se arrastra de cuando el dólar estaba en 300 pesos y hoy está en 500. Todos los insumos médicos están afectados por los valores de importación. Hace un tiempo veníamos funcionando más o menos bien, con una relación buena, sin llegar a la pelea, pero estos muchachos se equivocan y no piensan en la salud”, agregó Buz. El secretario de prensa de la Cámara apuntó contra los funcionarios de Salud. “Los datos dicen que hay más pobres, por lo tanto hay menos gente que tiene una prepaga de salud y por lo tanto hay más gente que acude a los hospitales. Para ser un buen político hay que saber calcular lo que voy a a hacer mañana y no lo que hice ayer. Y en este rubro tan importante, no lo están haciendo así. Los directores de hospitales tienen que ser los que pongan el grito en el cielo porque no pueden tener funcionado así sus instituciones. El dinero no sobra en este país y por ahí los gobiernos se olvidan de los proveedores. Un kilómetro de camino es muy importante, pero no tiene nada que ver con un medicamento o un insumo para una persona que está internada”.