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El prólogo del Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio de Rosario fue de Mauricio Lambiris

El uruguayo logró la pole y sueña con resurgir en Rosario, en una gran clasificación con gran presencia santafesina. Domingo de locos del Turismo Carretera

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de octubre 2026 · 17:04hs
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El Mustang de Mauricio Lambiris

El Mustang de Mauricio Lambiris, que logró la pole y quiere prenderse en la pelea del título del Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio de Rosario.

El Turismo Carretera puso primera en el Juan Manuel Fangio de Rosario con un sábado intenso y una reñida clasificación que dejó en la pole a un uruguayo, Mauricio Lambiris, justo cuando cambió de equipo hacía solo una carrera. Muy buena actuación de la región, con mucha presencia en el top ten.

Hacía desde 2022 que Lambiris no lograba una pole y lo festejó en grande con la escudería JT. Y se ilusiona con ganar, obtener la victoria obligatoria y meterse en la lucha por el título.

Fue una gran clasificación, donde además el automovilismo de la región quedó muy bien parado, con dos Mercedes del Maquin parts de Venado Tuerto, con dos Dodge del Galarza Racing de Acebal y con el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso entre los diez primeros.

Fue increíble la pole de Lambiris, porque venía detrás de Matías Rossi y al entrar a la recta principal pareció perder la cola del Mustang. Pero corrigió, traccionó bien y le sacó casi dos décimas al Granadero.

Rossi había dominado el último entrenamiento con un tiempo inclusive mejor al de Lambiris y fue el único que bajó el 1m 35s. Hizo un segundo intento y prácticamente calcó al primero, quedando segundo, a 92 milésimas.

Qué dijo el poleman Mauricio Lambiris

"El equipo hizo esto", se ocupó de decir el uruguayo, nombrando a muchos de sus integrantes. No fue casualidad. Lambiris se fue del Laborito Junior para irse al de Jerónimo Teti, en Lobería, y lo estrenó de la mejor manera, con la pole position.

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"No quiero hablar de eso", aclaró antes que le preguntaran por el cambio de equipo después de la carrera de San Nicolás, donde quedó último en la Copa de Oro.

Lambiris salió a pista a clasificar en el grupo donde estaban la mayoría de los favoritos y en el siguiente donde estaba los otros, en el inicio Juan Bautista De Benedictis casi le pega al paredón del curvón, pero lo zafó, aunque yéndose al pasto. El piloto de Necochea del RUS Med Team perdería el auto también en el último intento, haciendo un trompo 360º.

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Qué pasó detrás del poleman

De ese grupo el mejor fue Julián Santero, que entonces era cuarto, pero luego lo bajaría Marcos Dianda, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal en el último grupo. El mendocino ya ganó con el BMW y hoy entra por los 3 de Ultimo Minuto, quedando además segundo en la Copa de Oro, detrás de Facundo Chapur, a solo 1,5 puntos. El cordobés además quedó en un lejano 20º lugar.

En cuanto a Dianda, el pibe de Guatimozín perdió la Dodge en su segundo intento, pero lo controló, dejando atrás a su compañero Jonatan Castellano, el que obtuvo la etapa regular pero no ganó y sus chances de campeón parecen ir esfumándose. Fue 10º.

En ese último grupo fue muy bueno lo del piloto de Las Parejas Facundo Ardusso, que metió su Mustang del Gurí Competición en la octava posición.

Mejor fue lo hecho por los Mercedes atenidos en Venado Tuerto por el Maquin Parts, que fueron 3º y 6º con Otto Frutzler y Diego Azar. El primero está tercero en el campeonato y ya ganó, mientras que su compañero pelea por entrar entre los 3 de Ultimo Minuto.

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