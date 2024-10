Dos mujeres rosarinas y centenarias: la alegría de cumplir más de cien años

Marta nació en 1922 y vivió siempre en el barrio de Arroyito. Dos años después que ella, en 1924, nació Stela, quien habitó gran parte de su vida en Bella Vista, en una casa ubicada sobre calle San Nicolás.

Ambas habitaron aquellos barrios que no se parecían nada a lo que son ahora. Eran espacios inhóspitos, con mucho verde y poca urbanización. La ciudad no había llegado a donde ellas residían pero las dos vieron cómo esa realidad cambió. Cuando nacieron, Rosario era una pequeña ciudad de 400.000 habitantes.

Los festejos

Marta había hecho, el año pasado, un gran festejo en la calle para celebrar sus 101. En aquella oportunidad, se negó a dar consejos de vida o recomendaciones para alcanzar la longevidad. "No sé, la verdad que no lo sé. Yo estoy bien, casi no tomo remedios. Pero no sé qué hay que hacer", dijo entonces. Este año se decidió un festejo más íntimo, rodeada de familiares y amigos.

MARTAYFLIA.jpeg 102 no son nada. Marta y su familia.

Por su parte, los 100 de Stela fueron en su casa también, donde recibió durante dos días a las distintas personas que formaron parte de su vida. Amigos, vecinos y ex compañeros de trabajo se acercaron a celebrar su centenario.

STELAVELITA.jpeg Stela junto a su hija, celebrando sus 100 años.

Actualmente, ambas viven con sus hijas, quienes decidieron mudarse con sus respectivas madres para cuidarlas en este momento tan importante de sus vidas y quienes estuvieron espacialmente presentes a la hora de organizar las celebraciones.