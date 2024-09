Dorrego y Salta: investigan si el incendio en un ascensor fue intencional

image.png Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Ya en medio del operativo de evacuación y de extinción del foco ígneo, en el que colaboraron algunos con los matafuegos que estaban en los pasillos del edificio, muchos recordaron el incendio que se había producido en el mismo ascensor a principios de agosto. Ese siniestro hizo que desde el consorcio se resolviera hacer una tarea de readecuación de las instalaciones eléctricas y por ese motivo los dos ascensores de la torre quedaron fuera de servicio.

Ascensor desmantelado

Así lo manifestó a LT8, Alejandra, quien se identificó como representante de la administradora del consorcio y que se presentó en el lugar poco después de que se declaró el incendio. “Desde que ocurrió el incendio anterior, la empresa decidió dejar los dos ascensores desconectados por precaución. Tanto el tablero general, que los vecinos habían decidido hacer a nuevo también por prevención, hasta el tablero de sala de máquinas, estaba todo desconectado”, indicó.

incendio ascensor02.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“Es más, el ascensor que se incendió hoy tampoco tenía el motor porque lo llevamos a reparar. Estaba desmantelado. Lo único que había quedado era la cabina que se la que se quemó”, agregó, y al ser consultado sobre si consideraba que lo de hoy se trató de un hecho intencional, la administradora respondió: “Están trabajando los peritos de los bomberos para traer un poco de luz sobre todo esto. Los vecinos ya dieron cuenta de hallazgo de llamas en un tecla, en un plafón. Nosotros pensamos que venía de la parte eléctrica y se hizo todo nuevo”.

“El cableado es nuevo, todo el sistema de luces de emergencias con batería es nuevo. No hay nada en el edificio de cableado que haya quedado (viejo) que pueda decirse que quedó en corto o haya alguna duda de ese tipo. Estaba todo nuevo y los ascensores estaban desconectados”, remarcó la representante de la administradora.

image.png Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Pericias de Zapadores

Por su parte, el jefe de Bomberos Zapadores, Sergio Pelleti, brindó poco antes el parte oficial de lo ocurrido: "Se produjo un incendio en uno de los ascensores. Hace un mes y medio o dos tuvimos en el mismo edificio un incendio de las mismas características. Hoy se activó el protocolo de evacuación y se retiró a todos los habitantes de la torre para hacer la sofocación del incendio. Sabemos que uno de los ascensores estaba fuera de servicio, no sabemos con exactitud si los dos estaban sin funcionar. El elevador siniestrado esta mañana estaba parado en el cuarto piso, pero no sabemos si estaba en funcionamiento o no".

"Nuestros peritos están trabajando para determinar las causas del incendio. Cuando se declaró el siniestro se evacuó todo el edificio. La situación está controlada, ahora esperamos al personal encargado de los ascensores para que nos brinden información extra para realizar las pericia. Ahora se está ventilando el edificio para que los vecinos puedan volver a sus viviendas", indicó Pelleti. A los pocos minutos de ocurrido el siniestro, comenzó a sobrevolar la versión de que el incidente habría sido intencional ya que los ascensores estaban fuera de servicio y tenían alimentación eléctrica.

Al respecto, Pelleti precisó: "El sistema de ascensores tiene energía independiente del palier y de los departamentos, pero no descartamos que los ascensores no hayan tenido energía". Es por eso que será de vital importancia la pericia que realizarán los Bomberos Zapadores para determinar si el incendio fue intencional o no, una hipótesis que empezó a hablarse entre los habitantes de la torre que tiene diez pisos.