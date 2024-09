Dorrego y Salta: se incendió un ascensor y hubo vecinos afectados por el humo

"No escuché ningún ruido. Empecé a sentir olor a quemado y cuando salí al pasillo vi que salía humo negro por la puerta del ascensor. Entonces, por temor subí hasta la terraza. Después llegaron los bomberos que me ayudaron a bajar por las escaleras. Los ascensores estaban sin uso porque los estaban reparando", señaló una vecina a Telefé Rosario. Una dotación de Bomberos Zapadores trabajó en lugar y minutos después la cuadra de Dorrego al 200 se llenó de ambulancias para asistir a los habitantes de la torre por los efectos de la inhalación de humo.

El jefe de Bomberos Zapadores, Sergio Pelleti, brindó a LT8 el parte oficial de lo ocurrido: "Se produjo un incendio en uno delos ascensores. Hace un mes y medio o dos tuvimos en el mismo edificio un incendio de las mismas características. Hoy se activó el protocolo de evacuación y se retiró a todos los habitantes de la torre para hacer la sofocación del incendio. Sabemos que uno de los ascensores estaba fuera de servicio, no sabemos con exactitud si los dos estaban sin funcionar. El elevador siniestrado esta mañana estaba parado en el cuarto piso, pero no sabemos si estaba en funcionamiento o no".

incendio ascensor02.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Nuestros peritos están trabajando para determinar las causas del incendio. Cuando se declaró el siniestro se evacuó todo el edificio. La situación está controlada, ahora esperamos al personal encargado de los ascensores para que nos brinden información extra para realizar las pericia. Ahora se está ventilando el edificio para que los vecinos puedan volver a sus viviendas", indicó Pelleti. A los pocos minutos de ocurrido el siniestro comenzó a sobrevolar la versión de que el incidente habría sido intencional ya que los ascensores estaban fuera de servicio y tenían alimentación eléctrica.

Al respecto, Pelleti precisó: "El sistema de ascensores tiene energía independiente del palier y de los departamentos, pero no descartamos que los ascensores no hayan tenido energía". Es por eso que será de vital importancia la pericia que realizarán los Bomberos Zapadores para determinar si el incendio fue intencional o no, una hipótesis que empezó a hablarse entre los habitantes de la torre que tiene diez pisos.

Por su parte, Cristián Bottari, director del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), se refirió al estado de las nueve personas que recibieron atención por efectos de la inhalación de humo. "Hubo 9 víctimas, todas relacionadas a la inhalación de humo. No tuvimos ninguna quemada. De las 9 personas que atendimos, cinco son adultos mayores. Se hicieron traslados al Hospital Centenario y al sanatorio Laprida y se está buscando derivación a otra personas, todas por inhalación. Todos los pacientes están estables, sin condición de gravedad. Cuando sufrís inhalación de humo se producen broncoespasmos que pueden derivar en consecuencias posteriores. Por eso se hicieron los traslados para que queden en observación en guardia de emergencias".