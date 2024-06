Docentes de una escuela de Ludueña denuncian que hace 4 años que están sin gas

Un grupo de docentes de la Técnica Nº 473 Juana Elena Blanco denunció que desde hace cuatro años la escuela de barrio Ludueña no cuenta con el servicio de gas .

"Estudiantes y docentes no soportamos más esta situación de abandono ", dice el flyer que circula por estos días, que remarca que ni en la gestión anterior ni en la actual se avanzó en soluciones.

Enzo Casa es docente de la institución y, en diálogo con " El primero de la mañana " de LT8 , dijo que hay varias deficiencias edilicias, al punto de que tres salones están sin poder ser utilizados. "La escuela desgraciadamente desde hace cuarto años que no tiene conexión de gas y la administración anterior y esta vienen dando vueltas y no se soluciona el problema", dijo el docente. Explicó que en el turno noche el frío se hace sentir con fuerza en las aulas, además de otros inconvenientes como goteras en el techo de chapa .

"Además hay tres aulas que están en condiciones inhabitables. El Ministerio de Educación creó una escuela secundaria dentro de la técnica que había, nos tienen que construir cuatro aulas y todavía no tenemos respuestas, entonces venimos funcionando amontonados en una escuela que se viene cayendo a pedazos ", agregó el profesor.

A principios de marzo, y en la previa del inicio del ciclo lectivo, un relevamiento de Amsafé Rosario advirtió que en la ciudad había diez escuelas donde, por falta de espacios, los alumnos alternan días de clases.

El informe mencionaba el caso de la institución de Gorriti 2222, donde estaban comprometidas cinco aulas nuevas para la nueva secundaria que aun no se habían concretado, por lo que los alumnos estaban dando clases en el SUM y en la biblioteca. El estudio del gremio local advertía también que se debían hacer arreglos en el cielo raso de tres aulas y la reparación definitiva del tablero general eléctrico. "La situación en esta institución no ha tenido ninguna mejora, las condiciones de la misma no posibilitan el dictado normal de clases", decía el documento de Amsafé Rosario.