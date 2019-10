Dietrich confirmó un aumento en los subsidios al transporte de Rosario

En su paso por Rosario, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, le confirmó a La Capital que habrá aumento en las partidas de los subsidios que otorga el gobierno a los servicios de transporte público de pasajeros para las ciudades de Rosario y Santa Fe. Si bien confió que aún no está definido el monto del aporte, aseguró que "es una cuestión de días" para que se implemente y que la medida se extenderá "hasta fin de año".

El anuncio llegó tras los fuertes cuestionamientos que había lanzado la intendenta Mónica Fein sobre la discriminación que sufre la ciudad en este rubro en comparación con el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

"Me parece que Fein, por alguna razón, hay una parte de la película que no la dice. Hoy la ciudad y la provincia de Buenos Aires destinan de su presupuesto al transporte miles de millones de pesos, que antes no ponían. Es muchísimo más de lo que pone la provincia de Santa Fe, y ni hablar de lo que pone la Intendencia de Rosario", señaló el funcionario nacional luego de una recorrida por la Estación Rosario Norte, donde se estrenaron nuevas instalaciones para los trabajadores del ferrocarril.

Y profundizó su argumentación con números: "La provincia de Buenos Aires este año destinó 27 mil millones de pesos para subsidiar el transporte, y la ciudad de Buenos Aires alrededor de 6 mil millones. En cambio, la provincia de Santa Fe, si no me equivoco, está destinando este año entre 2 mil o 3 mil millones de pesos. Y nosotros, desde Nación, estamos poniendo alrededor de 1200 millones de pesos en Santa Fe".

Al respecto, Dietrich se mostró extrañado: "No sé por qué se omite plantear este escenario completo. Es una realidad estadística, información pública. Esa plata antes la ponía Nación, y ahora no lo hace".

Más allá de este contrapunto, el ministro de Transporte reconoció que "la provincia de Santa Fe y la Intendencia de Rosario hicieron un esfuerzo este año y destinaron más recursos. Están comprometidos con un mejor transporte público". Atendiendo esa situación, el funcionario anunció que "por eso nosotros vamos a acompañar con un aumento de partidas por encima de lo que estaba acordado, para auxiliar a Rosario en lo que resta del año".

"Rosario va a recibir más plata", enfatizó Dietrich. "Estamos cerrando el número, pero estamos hablando de una buena cantidad de millones de pesos, para acompañar a Rosario y Santa Fe en los subsidios al transporte público".

Y precisó: "Habrá un incremento en las partidas y en estos días cerraremos los números. En los próximos tres días tomaremos contacto con Mónica Alvarado (secretaria de Transporte de Rosario) para definir los aportes".

"Pero quiero que quede en claro que esto no es una cuestión de unitarios y federales. Nada que ver", remarcó el funcionario.

Trenes de cercanía

En relación a la posibilidad de implementar trenes de pasajeros de cercanía en la región, cuestión que logró coincidencias entre los principales candidatos a intendente, antes de la elección en la ciudad, el ministro de Transporte expuso su postura analítica.

"Lo primero que veo como positivo es que existe un foco común que pretende la mejora del transporte público y se propone trabajar sobre temas de movilidad, entre ellos los trenes. En ese marco, Rosario siempre se ha destacado a través de sus dirigentes. Se puede criticar, pero siempre a partir de la intención de mejorar. Por eso, es bueno reconocer avances que no hubo en otras ciudades del país", apuntó Dietrich.

"Las ciclovías que hay acá, no hay tantas en otras ciudades. Acá hay una mirada muy buena sobre el transporte. Y nosotros acompañamos con el Metrobus", remarcó.

Y agregó: "Las coincidencias de los candidatos en mejorar la movilidad y el transporte para la gente son muy positivas. Lo que hay que hacer es discutir prioridades. Y frente a eso, hay que ver bien, y eso es parte del trabajo que se viene, y analizar con precisión cuánto se necesita para inversión, el costo de operación, y a cuánto queda la tarifa. Frente a eso, contra qué cosas compite".

"Creo que es una discusión similar a la que se dio en Buenos Aires con el subte. Con 1 km. de subte, se pueden hacer 50 km. de Metrobus. Entonces, no se trata de que una cosa es mejor que la otra, sino comprender qué es lo mejor para esa ciudad, en ese momento. Es una discusión, que todavía hay que darla", advirtió Dietrich.

Y subrayó: "No hay que cerrarse en dogmas. Hay que entender que nosotros como gobierno nacional estamos muy enfocados en la interjurisdiccionalidad. Y siempre hay que tener en cuenta que la plata que uno pone en un lado, no la puede usar en otro. Si se pone en rutas, no se pone en tren de cargas. Si se pone en tren de cargas, esa plata se pondría poner en tren de pasajeros. Son cuestiones complicadas, muy técnicas, y muchas son apuestas a largo plazo".