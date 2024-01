Después de tres meses en alza, el caudal del Paraná comenzó a reducirse

>> Leer más: Volvieron los cruces desde La Fluvial al banquito San Andrés

Por otro lado, el Paraná tiene una particularidad a la altura de Rosario, la cual tiene que ver con su cercanía al Río de la Plata: “El río en Rosario recibe influencias del remanso del Río de la Plata con su doble onda de marea diaria que ingresan en el área de la ciudad. Esto significa que, aún si desde el río Iguazú y sus diferentes afluentes, o por precipitaciones en su cuenca, no hay ingresos significativos de agua al Paraná, a medida que el nivel del río baja, el Río de la Plata ejerce una influencia tal por su ingreso de agua desde el océano que hace presión para sostener el caudal” a la altura de la ciudad.

El registro hidrométrico en Puerto Santa Fe apuntó que el río bajó un metro en menos de un mes, descendiendo de 5,45 metros el pasado 20 de diciembre hasta llegar a los 4,45 metros de altura. La diferencia entre un punto del río y el otro es, precisamente, esta cercanía con la cuenca del Río de la Plata.

pronóstico INA Paraná.JPG

Bertoni apuntó que las lluvias, “si bien son buenas para la agricultura y riesgosas para la población en caso de inundaciones, como la situación en Reconquista, no tienen la dimensión como para hacer cambios en el Paraná”. El río mantiene el caudal, no obstante las precipitaciones en el norte del país no son suficientes para elevar o mantener su nivel, por lo que el agua comenzó y sostuvo una tendencia a la baja que, según el ingeniero, continuará en esa dirección por lo menos hasta el mes de febrero.

“Para enero se espera que las lluvias sean graduales, lo que lleva a esperar que los valores, si bien pueden llegar a ser oscilantes, llevan a una tendencia de gradual descenso”, apuntó el titular del INA.

Respecto a la situación de las represas, se estima que la capacidad de almacenamiento de los embalses del sur brasilero está al 66% de su total, lo cual sólo puede compararse con los niveles del 2014 y 2016. Esto quiere decir que todavía pueden seguir amortiguando la crecida de los ríos del norte argentino.

Así mismo, el ingeniero Bertoni aseguró que “es razonable esperar que tengamos un gradual descenso (del caudal del Paraná). De todas maneras, hay que seguir monitoreando siempre el río porque podría producirse lluvias que provoquen oscilaciones en el caudal”, sentenció.