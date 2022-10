Descuento de los días de paro: Amsafé Rosario desobliga este lunes y se moviliza a Gobernación

"Hay un enojo muy grande por parte de los docentes. Porque no descontaron solo los días de paro. Encontramos recibos de sueldos con descuentos de sueldo de 50, 60 y hasta 80%. Incluso tenemos conocimiento de que a los docentes de UDA y Amet les liquidaron otro salario. Por eso nos movilizamos este lunes y desobligamos entre las 10 y las 15. Queremos hacer una movilización multitudinaria frente a Gobernación para mostrarle al gobierno nuestro enojo y nuestra rebelión", dijo este sábado a La Capital el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, previo a su ingreso a una conferencia de prensa en la sede del gremio para brindar detalles de la movilización del lunes.

Es de recordar que la asamblea provincial de Amsafé rechazó el viernes 16 se septiembre la oferta de aumento salarial realizada por el gobierno santafesino provincial y definió dos paros que se cumplimentaron los días 20, 21 y 22 y 27, 28 29 de septiembre.

Los afiliados decidieron no aceptar la propuesta que implicaba un 31% de incremento escalonado en cuatro tramos: 12% en septiembre (que se suma al 8% ya acordado), 7% en octubre, 7% en noviembre y un 5% en diciembre, con cláusula de revisión incluida.

La misma propuesta había sido aceptado por los gremios de la administración central ATE y Upcn y por el de los docenes de escuelas privadas, Sadop

>> Leer más: Perotti dijo que la oferta a los docentes "es buena" y explicó por qué descontaron los días de paro

En tanto, desde el gobierno siempre sostuvieron que la propuesta salarial era "buena" y "de las mejores del país". Este viernes, en declaraciones periodísticas, el gobernador Omar Perotti señaló: "Lamentablemente a los docentes no les podemos liquidar el aumento. Van a cobrar lo mismo que antes, y menos, porque los días no trabajados se descuentan, porque no se acordó una recuperación como acordaron los otros gremios. Se van a recuperar los turnos que no se dieron en salud, se van a recuperar las horas que no fueron trabajadas".

"Sin dudas que es un paro que me duele porque ponemos lo mejor en el sistema educativo", admitió el mandatario provincial este viernes y añadió: "El incremento es del 77% con cláusula de revisión en diciembre y para nosotros es el 1º de diciembre, donde ya está establecido otro 5% de aumento". E insistió: "Creo que la propuesta es buena; la propuesta ya fue aceptada por el 90% de los trabajadores estatales y la están cobrando".

>> Leer más: "Los conflictos nunca se resuelven con amenazas", dijo el titular de Amsafé provincial

"Confío y deseo enormemente que podamos tener un acuerdo con los docentes porque nos va a permitir avanzar también en las enormes coincidencias que tenemos en la otra parte de la paritaria, que es la pedagógica", concluyó Perotti.

Por su parte, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alosno, señaló en su momento: "Los conflictos nunca se resuelven con amenazas, ni con los descuentos, sino con una propuesta paritaria que implique la mejora salarial y laboral de la docencia santafesina y también que impliquen pode discutir las políticas educativas para mejorar los procesos enseñanza aprendizaje".

Y agregó: "Como siempre dijimos, es una propuesta que es insuficiente, tal cual lo planteamos cuando salimos del ámbito paritario, que con respecto al salario se quedaba corta. Nosotros esperábamos algo mejor y el gobierno de la provincia esta en condiciones de mejorarla para colaborar con el poder adquisitivo de los trabajadores activos y compañeros jubilados".