Denuncian que una nena ingirió veneno para ratas en un jardín de infantes de la zona sur

Otra de las mamás presentes en la puerta del jardín dijo estar enojada y aseguró: " No tenemos respuestas y todos se echan la culpa unos a otros. De la parte directiva acusan a los porteros, los porteros le echan la culpa a ATE. Ahora con este tema puntual le echan la culpa al FAE (Fondeo de Asistencia Educativa) ".

Sobre el estado de salud de la nena, la mujer comentó en declaraciones a Canal 3: "Nos dijeron que le hicieron un lavaje de estómago, pero no sabemos si está internada o qué. Eso es porque no nos informan. Por eso hay muchos chicos que no están viniendo. Todo esto nos pone muy mal".

El único jardín de infantes provincial

En marzo de 2016, el Jardín Nº 27 Merceditas de San Martín, de Sarmiento al 4400 fue declarado Institución Benemérita de Rosario por parte del Concejo. La distinción se otorga solamente a quienes son “notables en su trabajo y tienen más de 50 años en su trayectoria”, por nombrar unos de los tantos requisitos que demanda este título.

El Jardín 27 tiene el mérito de ser el primero provincial de la ciudad, pero sobre todo de ser un ámbito inclusivo, que aloja a las infancias sin diferencias, además de tener un fuerte vínculo de pertenencia al barrio.