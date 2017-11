Denuncian feroz golpiza de patovicas a un estudiante de Medicina en una fiesta

Según contó Gastón F. a este medio "todo sucedió esta madrugada alrededor de las 4.30. Se estaba realizando la Prebajada de Medicina y Walter, nuestro compañero, intentó salir de la fiesta con un vaso en la mano y aparentemente no se podía. Ahí varios patovicas, no sé si fueron tres, cuatro o cinco, lo empezaron a golpear y cuando pararon él estaba muy golpeado y lo tuvieron que llevar rápidamente al Centenario".

El estudiante de Medicina contó que "ahora estamos esperando un nuevo parte médico, pero Walter está muy golpeado, tiene un traumatismo cerrado de abdomen y le extrajeron algunos coágulos de sangre. No sabemos si lo tienen que operar o no, pero es terrible lo que pasó".

Gastón se refirió luego al diálogo que mantuvieron con una persona a quien identificó como "encargado del lugar" y al respecto dijo que "en vez de intentar buscar una solución nos dijo que si nuestro amigo no se la bancaba que no era problema de él. Cuando le dijimos que íbamos a presentar una denuncia nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos. Esto no fue una pelea, esto fue una golpiza lisa y llanamente".



El joven estudiante indicó además que "no estamos asesorando con un abogado y seguramente vamos a presentar la denuncia en Fiscalía".

