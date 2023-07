Denuncian falta de frecuencia en el transporte en vacaciones de invierno

“Que los estudiantes estén de vacaciones de invierno no quiere decir que la ciudad se paralice, sino por el contrario. El intendente y sus funcionarios del área del transporte público de pasajeros parece que no lo entienden” , puso en su cuenta de Twitter la edila justicialista para ahondar: "El transporte debe funcionar para satisfacer las demandas los 365 días del año".

El problema se multiplica en los barrios que dependen de pocas líneas de colectivos. Desde la agrupación Vecinales Unidas hicieron un sondeo entre los referentes barriales. Desde la vecinal Barrio Alvear, en el sudoeste de la ciudad, indicaron que el 128 negro y rojo y también el 126 tardan unos 40 minutos en llegar a las paradas.

En zona norte, desde la Francisco Lai los referentes de usuarios recordaron que la 102 y el 107 tienen "esperas eternas" con más de media hora entre uno y otro. Y el 153 también ofrece "frecuencias imposibles".

En barrio Alvear, para volver con el 126 desde San Lorenzo y San Martín un vecino calculó 40 minutos de espera.

En el caso de la vecinal Maradona, en el centro, en vez de los habituales 20 minutos ahora en vacaciones de invierno pasan cada 40 o 50 minutos, como ocurre con la línea 112.

Y en caso del interurbano para ir del centro a Funes desde Santa Fe y Crespo la demora también superó los 40 minutos.

Desde la agrupación también se quejaron de las frecuencias muy espaciadas. "Hay un tema con los recorridos. En el ingreso por Nuevo Alberdi están arreglando la calzada, y esto produce que los colectivos opten por cambiar recorridos debido a estos cortes. La gente no sabe dónde están las paradas, o por dónde va a circular el colectivo", dijo una de las referentes consultadas para hacer hincapié en lo difícil que es conseguir dónde cargar la tarjeta Sube "más allá que se incorporaron varios negocios del barrio, pero la disponibilidad sigue siendo escasa".

Pedido en el Vasallo

Los reclamos van en sintonía con lo planteado por Teisa la semana pasada. "Expresé mi enojo la semana pasada. No sé quién cree que en vacaciones de invierno la ciudad de paraliza", le señaló a La Capital.

Para la concejal del justicialismo "la cantidad de gente que espera en las paradas dejan en evidencia la falta de unidades en la calle, también los coches colapsados, lo dicen los mismos choferes. Algunos creen que la ciudad se frena en invierno y el resto de la gente sigue laburando igual y aumenta la movilidad cuando se ofrecen distintas actividades recreativas pero no se prestan los servicios a la altura de las circunstancias. Al retirarse unidades se sigue perjudicando el usuario. El transporte no es una prioridad para este Ejecutivo o no tienen idea de lo que significa manejarse en bondi o realmente no les importa", dijo con énfasis.

La edila corroboró con la herramienta de geolocalización disponible en Google Maps y choferes que figuran coches "fantasma" que están anunciados pero no llegan. "Se nota que a la tarde están colapsadas las líneas porque sacan bastantes servicios. Dice el Ente de la Movilidad que hay 700 unidades en la calle, algo incomprobable, cuando queda a las claras que las frecuencia no mejoran, Es evidente el faltante, más aún el turno noche que nunca se mejoró", enfatizó Teisa.

Refuerzo en los subsidios

Justamente en medio de las vacaciones de invierno, y con poca actividad en los despachos oficiales, tras las Paso y de cara a las elecciones generales un decreto que se publicó por estas horas en el Boletín Oficial pasó inadvertido. Sin embargo, le insufla oxígeno al ahogado transporte del interior del país.

En dicho texto le da dos meses más de respiro al asfixiado sistema otorgando desde Nación 18 mil millones de pesos adicionales para distribuir entre las provincias. Es decir 9 mil millones para julio y otros 9 mil para agosto. De ellos, a Santa Fe corresponderán aproximadamente 1.100 millones de pesos mensuales que serán destinados mayoritariamente al pago de la paritaria con los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Una buena noticia, que los funcionarios en la provincia toman con pinzas. "Ahora hay que esperar que envíen los fondos, firmen el convenio y finalmente llegue la plata. Todo esto esperemos que se vaya concretando la semana que viene", dijo una alta fuente consultada.

Desde la cámara que nuclea a los transportistas del interior (Fatap) dejaron entrever que el arribo de partidas no resuelve el problema de fondo. "Teníamos 7.000 por mes y ahora se agregan 2 mil millones más. Todo esto alcanza para el 50% del aumento salarial", dijo un referente consultado por este diario que comparó: "Al Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) le dan 10 mil millones de pesos más por mes y encima retroactivo".