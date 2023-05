Denuncian a empleados del club Regatas por acosar a dos adolescentes

Por su parte, Pedro Di Morelli, miembro de comisión directiva del gremio Utedyc (institución que agrupa a empleados de instituciones deportivas) y trabajador de club Regatas, señaló que la denuncia "es un tema muy delicado, y más cuando están involucradas dos menores". Aclaró que la entidad sindical "no está defendiendo a los compañeros a capa y espada. Nos involucramos como gremio, porque no dejan de ser compañeros, y más yo que pertenezco a la institución y conozco a los empleados. Por el momento, no hay una acusación firme contra los trabajadores. Pero queremos que esto se aclare de una vez, porque es un tema muy complicado".