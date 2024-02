Cortes de luz: la EPE llevó un generador para devolver el suministro, pero se quemó a la hora

"Nos dieron un generador que, lamentablemente, duró una hora. Nos dijeron que iba a funcionar todo como si tuviéramos luz normal, pero se prendió fuego y no sirve más", señaló una vecina a El Tres TV, para agregar: "El servicio es para los abuelos, este es un barrio de gente grande. Nos tomaron el pelo, otra vez estamos sin luz y de acá no nos movemos. Que venga el intendente a hablar con nosotros ".

Otra vecina, que dijo tener un polirrubro en la zona, aseguró que hace dos semanas que no puede trabajar: "No podemos vender nada porque no tenemos gaseosas ni helados".